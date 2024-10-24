Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terör Saldırısı İçin Açıklama: “Kararlılığımızı Etkileyemeyecek”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terör Saldırısı İçin Açıklama: “Kararlılığımızı Etkileyemeyecek”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da gerçekleştirilen ve 5 vatandaşımızın şehit olduğu terör saldırısı ile ilgili açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu alçakça saldırı, Türkiye’nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlığını daha da perçinlemiştir' dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde düzenlenen BRICS Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu.
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Alçak terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileyen ülkelere teşekkür eden Erdoğan, “Küresel bir adil düzen ve kalkınma ancak sınırlarımız ötesinde huzur ve güvenliğin tesisiyle mümkün olabilir" açıklamasında bulundu.
Erdoğan, “Bu saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir.” ifadelerini de kullandı.
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