Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terör Saldırısı İçin Açıklama: “Kararlılığımızı Etkileyemeyecek”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da gerçekleştirilen ve 5 vatandaşımızın şehit olduğu terör saldırısı ile ilgili açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu alçakça saldırı, Türkiye’nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlığını daha da perçinlemiştir' dedi.