Ankara'daki Terör Saldırısı Sonrası Havalimanlarında Turuncu Alarm Verildi: Güvenlik Artırılıyor!
Ankara'daki Terör Saldırısı Sonrası Havalimanlarında Turuncu Alarm Verildi: Güvenlik Artırılıyor!
Ankara'da TUSAŞ'a yapılan terör saldırı sonrası Türkiye'deki tüm havalimanlarında turuncu alarma geçildi.
Resmi karar güvenlik birimlerine iletildi. Karar çerçevesinde havalimanlarında güvenlik önlemleri artırılıyor.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan uyarıda ise yolculara uçuştan en az 3 saat önce havalimanında olunması uyarısı yapıldı.
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Ankara'da savunma sanayisinin kalbi TUSAŞ'a yapılan terör saldırısının ardından Türkiye'deki tüm havalimanlarında olası terör saldırılarına karşı harekete geçildi.
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile Türkiye'deki tüm havalimanlarında turuncu alarma geçildi. Bu kapsamda havalanlarında güvenlik önlemleri artırılıyor.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan uyarıda ise yolculara uçuştan en az 3 saat önce havalimanında olunması uyarısı yapıldı.
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