Ankara’daki Terör Saldırısı: Teröristler Türkiye’ye Paramotorla Girmiş!

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ fabrikasına düzenlenen terör saldırısı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, 2 terörist Türkiye’ye paramotorla giriş yaptı. Ayrıca teröristlerin, örgütün Kamışlı’da bulunan sözde kampında eğitim aldığı da tespit edildi.