Ankara’daki Terör Saldırısı: Teröristler Türkiye’ye Paramotorla Girmiş!
Ankara’daki Terör Saldırısı: Teröristler Türkiye’ye Paramotorla Girmiş!
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ fabrikasına düzenlenen terör saldırısı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, 2 terörist Türkiye’ye paramotorla giriş yaptı. Ayrıca teröristlerin, örgütün Kamışlı’da bulunan sözde kampında eğitim aldığı da tespit edildi.
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Dün akşam saatlerinde Ankara’da düzenlenen saldırda 5 vatandaşımız şehit düşmüştü.
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İçişleri Bakanlığı, erkek saldırganın PKK üyesi Ali Örek olduğunu açıklamış, kadın teröristin ise PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu belirtilmişti.
Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, teröristler Türkiye’ye paramotorla Suriye’den giriş yaptı.
PKK'nın Kamışlı'daki sözde kamplarında eğitim alan teröristlerin, saha keşfi değil dijital olarak keşif yaptığı da tespit edildi.
2023'ün Ekim ayında İçişleri Bakanlığı'nın önünde düzenlenen terör saldırısında etkisiz hale getirilen 2 teröristin de paramotorla ülkeye girdiği değerlendirilmişti.
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He yani sınırlar mükemmel bir koruma altında ,o yüzden paramptor kullanmışlar öyle mi !
demekki sınırlarda kuş hariç herşey uçuyor
Bohçalı püskevit mozaik tatlısının şerbetini nasıl ayarlamamız lazım hala karar veremedim🤔
sınırdan geçmek daha zahmetsiz aslında.