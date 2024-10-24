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Tesla'dan 29 Ekim Sürprizi! Cumhuriyetimizin 101. Yılına Özel Ücretsiz Hizmet Verecek!

Tesla'dan 29 Ekim Sürprizi! Cumhuriyetimizin 101. Yılına Özel Ücretsiz Hizmet Verecek!

29 Ekim Tesla Elon Musk
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 15:42 Son Güncelleme: 24.10.2024 - 15:45

Tesla, Türkiye'nin 101. yılına özel bir sürpriz yaptı! 29 Ekim'de tüm Tesla Supercharger noktaları, Türkiye'deki tüm elektrikli araçlar için ücretsiz olacak. 

İşte detaylar...

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Elon Musk'un CEO'su olduğu Tesla şirketi, Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak tüm elektrikli araç sahiplerine jest yaptı!

Elon Musk'un CEO'su olduğu Tesla şirketi, Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak tüm elektrikli araç sahiplerine jest yaptı!

Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlayacağımız 29 Ekim 2024 tarihinde Türkiye'deki tüm Supercharger noktalarında ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

4 Nisan 2023 tarihinden Türkiye'de satışa sunulan Model Y ile büyük ilgi gören Tesla'nın 29 Ekim kampanyası, X üzerinden duyuruldu.

4 Nisan 2023 tarihinden Türkiye'de satışa sunulan Model Y ile büyük ilgi gören Tesla'nın 29 Ekim kampanyası, X üzerinden duyuruldu.

Duyuru, Tesla Avrupa&Orta Doğu'nun resmi X hesabından yapıldı.

İşte, Tesla Europe & Middle East hesabı üzerinden yapılan kampanya bildirimi 👇

İşte, Tesla Europe & Middle East hesabı üzerinden yapılan kampanya bildirimi 👇
twitter.com

Peki, Tesla Şarj İstasyonları Nerede?

Peki, Tesla Şarj İstasyonları Nerede?

Tesla'nın Superchargerları, 6 ilde bulunuyor. Tesla Superchargerlarının konumlarını ise burada bulabilirsiniz. 

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