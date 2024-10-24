Tesla'dan 29 Ekim Sürprizi! Cumhuriyetimizin 101. Yılına Özel Ücretsiz Hizmet Verecek!
Tesla'dan 29 Ekim Sürprizi! Cumhuriyetimizin 101. Yılına Özel Ücretsiz Hizmet Verecek!
Tesla, Türkiye'nin 101. yılına özel bir sürpriz yaptı! 29 Ekim'de tüm Tesla Supercharger noktaları, Türkiye'deki tüm elektrikli araçlar için ücretsiz olacak.
İşte detaylar...
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Elon Musk'un CEO'su olduğu Tesla şirketi, Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak tüm elektrikli araç sahiplerine jest yaptı!
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4 Nisan 2023 tarihinden Türkiye'de satışa sunulan Model Y ile büyük ilgi gören Tesla'nın 29 Ekim kampanyası, X üzerinden duyuruldu.
İşte, Tesla Europe & Middle East hesabı üzerinden yapılan kampanya bildirimi 👇
Peki, Tesla Şarj İstasyonları Nerede?
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