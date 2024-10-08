Tesla Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları
Tesla Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.tesla.com/
Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren otomobil devi Tesla, Ekim ayı fiyatlarını duyurdu. Elektirikli otomobillerin öncüsü niteliğindeki markanın ünlü fizikçi Nikola Tesla'dan gelen ismi, kısa zamanda tüm dünyada duyuldu. Türkiye pazarına ise, Model Y aracıyla giren Tesla, yeni ayda fiyatlarına zam yaptı. Peki, Tesla Model Y ne kadar oldu?
İşte, Tesla'nın Ekim ayına ait güncellenmiş fiyat listesi
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Tesla Fiyat Listesi
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