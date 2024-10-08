Tesla Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları

Tesla, 2003 yılında Martin Eberhard ve Marc Tarpenning tarafından kuruldu. Günümüzde elektrikli otomobil sektörünün öncülerinden biri olarak kabul edilen Tesla, Türkiye'de de satışa sunuldu.

Aşağıda Tesla tarafından belirlenen fiyatlar yer almaktadır. Fakat fiyatlar kampanyalar ve opsiyonel özelliklerin seçimine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.