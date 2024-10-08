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Tesla Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları

etiket Tesla Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları

Tesla
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 14:40

Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren otomobil devi Tesla, Ekim ayı fiyatlarını duyurdu. Elektirikli otomobillerin öncüsü niteliğindeki markanın ünlü fizikçi Nikola Tesla'dan gelen ismi, kısa zamanda tüm dünyada duyuldu. Türkiye pazarına ise, Model Y aracıyla giren Tesla, yeni ayda fiyatlarına zam yaptı. Peki, Tesla Model Y ne kadar oldu? 

İşte, Tesla'nın Ekim ayına ait güncellenmiş fiyat listesi

Kaynak: https://www.tesla.com/
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Tesla Fiyat Listesi

Tesla Fiyat Listesi

Tesla, 2003 yılında Martin Eberhard ve Marc Tarpenning tarafından kuruldu.  Günümüzde elektrikli otomobil sektörünün öncülerinden biri olarak kabul edilen Tesla, Türkiye'de de satışa sunuldu. 

Aşağıda Tesla tarafından belirlenen fiyatlar yer almaktadır. Fakat fiyatlar kampanyalar ve opsiyonel özelliklerin seçimine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Tesla Model Y Fiyat Listesi Ekim 2024

Tesla Model Y Fiyat Listesi Ekim 2024

  • Tesla Model Y Arkadan Çekiş 455 km menzil (WLTP) 1.866.203 TL

  • Tesla Model Y Long Range Dört Çeker 3.209.741 TL

  • Tesla Model Y Performance Dört Çeker 3.473.990 TL

Tesla Model Y Özellikleri

Tesla Model Y Özellikleri

Tesla, Model Y'yi ilk kez 2019 yılının Mart ayında otomobil tutkunlarının karşısına çıkardı. Ülkemizde satışı olan tek model olan Model Y, 2020'nin son çeyreğinde satışa sunuldu. 2022 yılında ise küçük arazi aracı kategorisinde Euro NCAP tarafından 5 yıldızlı güvenlik derecelendirmesi ödülüne layık görüldü.

  • Güvenlik açısından incelendiğinde; Model Y, yaya sesli uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, römork denge kontrolü, fren destek sistemi, yan hava yastığı, çoklu çarpışma frenlemesi, ABS, şerit izleme sistemi, yokuş kalkış desteği, ESP (denge kontrolü) ve park mesafe sensörü ile donatılmış.

  • Öte yandan Model Y, 396 HP (291 kW) motor gücü ve 510 Nm tork değerine sahip. Bu elektrikli otomobilin en yüksek hızı ise 217 km/saat. 

  • 81 kWh'lik bataryası sayesinde Model Y, tek bir şarjla 533 km'lik mesafe katedebiliyor.

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