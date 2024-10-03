BYD Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte BYD ATTO 3 Güncel Fiyatları

Çin otomotiv devi BYD, Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yaparak gündeme gelmişti. Rekor miktarda satışla Türkiye'nin tercihi olan BYD, Ekim ayına ait fiyat listesini de yayınladı. Peki, güncel fiyatlarıyla da sıfır otomobil almayı düşünenler için cazip bir seçenek olmayı sürdüren markanın popüler modeli ATTO 3'ün fiyatı ne kadar oldu?

İşte BYD'nin Ekim ayına özel güncel fiyat listesi