BYD Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte BYD ATTO 3 Güncel Fiyatları
BYD Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte BYD ATTO 3 Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.bydauto.com.tr
Çin otomotiv devi BYD, Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yaparak gündeme gelmişti. Rekor miktarda satışla Türkiye'nin tercihi olan BYD, Ekim ayına ait fiyat listesini de yayınladı. Peki, güncel fiyatlarıyla da sıfır otomobil almayı düşünenler için cazip bir seçenek olmayı sürdüren markanın popüler modeli ATTO 3'ün fiyatı ne kadar oldu?
İşte BYD'nin Ekim ayına özel güncel fiyat listesi
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BYD, geçen yıl Kasım ayında Türkiye otomobil pazarına ATTO 3 modeli ile giriş yaptı. Kısa zamanda büyük ilgi göre markanın bir süredir fiyatlarında herhangi bir artış yapmaması ise dikkat çekti!
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