Görüş Bildir
Haberler
Finans
BYD Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte BYD ATTO 3 Güncel Fiyatları

etiket BYD Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte BYD ATTO 3 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
03.10.2024 - 14:35

Çin otomotiv devi BYD, Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yaparak gündeme gelmişti. Rekor miktarda satışla Türkiye'nin tercihi olan BYD, Ekim ayına ait fiyat listesini de yayınladı. Peki, güncel fiyatlarıyla da sıfır otomobil almayı düşünenler için cazip bir seçenek olmayı sürdüren markanın popüler modeli ATTO 3'ün fiyatı ne kadar oldu?

İşte BYD'nin Ekim ayına özel güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.bydauto.com.tr
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

BYD, geçen yıl Kasım ayında Türkiye otomobil pazarına ATTO 3 modeli ile giriş yaptı. Kısa zamanda büyük ilgi göre markanın bir süredir fiyatlarında herhangi bir artış yapmaması ise dikkat çekti!

BYD, geçen yıl Kasım ayında Türkiye otomobil pazarına ATTO 3 modeli ile giriş yaptı. Kısa zamanda büyük ilgi göre markanın bir süredir fiyatlarında herhangi bir artış yapmaması ise dikkat çekti!

BYD, Türkiye pazarında yerini aldığı günden beri rekor denilebilecek sayıda araç satışı gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yılın son iki ayında piyasada yerini alan BYD bu yıl ise ilk 7 ayda 1,9 milyon adedin üzerinde satışa ulaştı. Yılın ikinci çeyreğinde ise dünyanın en büyük 7 otomobil üreticisi olmayı başarıdı.

Gelin biraz da BYT'nin Türkiye'de satışa sunulan elektrikli SUV modeli ATTO 3'e göz atalım!

Gelin biraz da BYT'nin Türkiye'de satışa sunulan elektrikli SUV modeli ATTO 3'e göz atalım!

Segmentinin şık ve güçlü otomobilleri arasında yer alan ATTO3, ATTO 3, CSUV sınıfının bir parçası olarak öne çıkıyor. 420 kilometrelik karma menzili ile dikkat çekiyor.

BYD'nin ATTO 3 modeli, Euro NCAP'ten tam puan alarak 5 yıldız kazandı. Bu başarı, aracın güvenlik standartları ve performansı konusunda kullanıcılara, önemli bir referans noktası oldu!

BYD'nin ATTO 3 modeli, Euro NCAP'ten tam puan alarak 5 yıldız kazandı. Bu başarı, aracın güvenlik standartları ve performansı konusunda kullanıcılara, önemli bir referans noktası oldu!

Sportif sürüş tutkunları için iyi bir alternatif olan araç, 0'dan 100 km/s hıza 7.3 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı ise 160 km/s. ATTO 3, bu anlamda güçlü performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Öte yandan BYD, ATTO 3 modeli için 200 bin km veya 8 yıl batarya garantisi veriyor!

BYD ATTO 3, dört farklı renk seçeneğiyle tüketicinin karşısına çıkıyor: Sörf Mavisi, Dinamik Kırmızı, Dağ Grisi ve Kar Beyazı.

BYD ATTO 3, dört farklı renk seçeneğiyle tüketicinin karşısına çıkıyor: Sörf Mavisi, Dinamik Kırmızı, Dağ Grisi ve Kar Beyazı.

Model, cam tavanı sayesinde geniş ve aydınlık bir iç mekan sunuyor. Elektronik göstergeler ve geniş ekranı, iç tasarımına dinamik bir hava katıyor. Cam tavan, doğal ışığın içeriye dolmasını sağlayarak ferah bir atmosfer oluştururken, elektronik göstergeler ve geniş ekran, sürüş deneyimini daha interaktif ve eğlenceli hale getiriyor. Ayrıca, geniş ekran, navigasyon ve multimedya sistemlerini kolayca kontrol etme imkanı sağlar.

BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Ekim 2024

BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Ekim 2024

BYD ATTO 3 modelinin tavsiye edilen liste fiyatı, Ağustos ayında olduğu gibi bu ay da 1.790.000 TL olarak belirlendi. 

  • 150kW 60.48kWh Design 1.790.000 TL

  • Tavsiye Edilen Kredili Kampanya Fiyatı: 1.640.000 TL 

  • Kampanyalı Naki Fiyatı: 1.590.000 TL

İlginizi Çekebilir

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın