Ford Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E Güncel Fiyatları

Amerikalı otomobil üreticisi Ford, Ekim fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. Son dönemlerde Borsa İstanbul'daki en değerli otomotiv şirketi olarak da gündemde yerini alan markanın, en çok tercih edilen modelleri güncel fiyatlarıyla otomobil tutkunlarının radarına takıldı. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang MachE'nin Ekim ayı fiyatları ne oldu?

İşte, Ford'un 2024 yılına ait Ekim ayı fiyat listesi