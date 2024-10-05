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Ford Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E Güncel Fiyatları

etiket Ford Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
05.10.2024 - 14:51

Amerikalı otomobil üreticisi Ford, Ekim fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. Son dönemlerde Borsa İstanbul'daki en değerli otomotiv şirketi olarak da gündemde yerini alan markanın, en çok tercih edilen modelleri güncel fiyatlarıyla otomobil tutkunlarının radarına takıldı. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang MachE'nin Ekim ayı fiyatları ne oldu?

İşte, Ford'un 2024 yılına ait Ekim ayı fiyat listesi

Kaynak: https://www.ford.com.tr/
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Ford Fiyat Listesi

Ford Fiyat Listesi

Amerikalı otomobil üreticisi Ford, Ekim ayına özel kampanyalı anahtar teslim fiyatlarını duyurdu. Marka tarafından belirlenen fiyatlara sayfamızda yer verdik. Bu arada, sınırlı sayıda kampanyalar ve opsiyon tercihlerine göre fiyatlarda değişiklik olabileceğini unutmayın!

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Ekim 2024

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Ekim 2024

  • SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin/Hibrit Titanium 1.537.100 TL

  • SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Titanium 1.646.200 TL 

  • SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit ST-Line X 1.787.100 TL

Ford Puma Fiyat Listesi Ekim 2024

Ford Puma Fiyat Listesi Ekim 2024

  • SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Style 1.385.600 TL

  • SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit ST-Line 1.645.100 TL

  • SUV, 1.0L EcoBoost 95PS, 6 İleri Manuel, Benzin Style 1.127.400 TL

Ford Focus Fiyat Listesi Ekim 2024

Ford Focus Fiyat Listesi Ekim 2024

Ford Focus Hatchback

  • Hatchback, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Yeni Active Stil 1.807.300 TL

  • Hatchback, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Yeni Active X 1.874.600 TL

  • Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Active 1.543.200 TL

  • Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active Stil 1.808.800 TL

  • Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active X 1.876.100 TL

Ford Focus Sedan

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Trend X 1.504.900 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Titanium 1.603.300 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Titanium X 1.620.600 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Titanium Stil 1.605.000 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium Stil 1.620.200 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X 1.826.700 TL

Ford Focus Station Wagon

  • Station Wagon, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Yeni Active X 1.897.000 TL

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Active X 1.623.700 TL

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active Stil 1.831.200 TL

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active X 1.898.500 TL

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X 1.862.600 TL

Ford Yeni Kuga Fiyat Listesi Ekim 2024

Ford Yeni Kuga Fiyat Listesi Ekim 2024

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin Titanium 2.096.500 TL 

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line 2.330.100 TL

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line X 2.446.900 TL

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, BenzinTitanium ST 2.038.100 TL

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Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Ekim 2024

Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Ekim 2024

  • Deluxe, Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin 1.660.900 TL

  • Titanium, Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin 1.998.100 TL

Ford Ranger Fiyat Listesi Ekim 2024

Ford Ranger Fiyat Listesi Ekim 2024

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Manuel, Dizel XLT 2.160.600 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Otomatik, Dizel XLT 2.312.300 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak 2.661.800 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak X 3.079.400 TL

  • 4x4, 3.0l Ecoblue 240PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak 3.230.400 TL

Ford Yeni Tourneo Courier Fiyat Listesi Ekim 2024

Ford Yeni Tourneo Courier Fiyat Listesi Ekim 2024

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel, Benzin Trend 982.800 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe 1.060.300 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Deluxe 1.154.400 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Titanium 1.160.800 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium 1.277.000 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Active 1.337.500 TL

  • Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 1.124.100 TL

  • Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 1.211.600 TL

  • Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Titanium 1.287.700 TL

  • Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Active 1.392.200 TL

Ford Mustang Mach-E Fiyat Listesi Ekim 2024

Ford Mustang Mach-E Fiyat Listesi Ekim 2024

  • SUV, 198KW, Otomatik, Elektrik Premium 3.381.000 TL

  • SUV, 198KW, Otomatik, Elektrik Select 2.958.000 TL 

  • SUV, 216KW, Otomatik, Elektrik Premium 3.635.500 TL 

  • SUV, 258KW, Otomatik, Elektrik Premium 4.146.700 TL

  • SUV, 358KW, Otomatik, Elektrik GT 4.527.400 TL

(Model yılı 2023)

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