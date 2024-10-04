Fiat Fiyat Listesi Ekim 2024! Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar

Türkiye'nin tercih edilen markaları arasında yerini alan İtalyan otomobil üreticisi Fiat, Ekim ayında popüler modellerini kampanyalı fiyatlarla satışa sundu. Markanın en çok tercih edilen modeli, Egea bu ay 989.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Aşağıda belirtilen fiyatlar ise Fiat tarafından belirlenen tavsiye edilen kampanyalı fiyatlardır. Ancak fiyatlar; nakit, kredi seçenekleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.