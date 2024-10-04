Fiat Fiyat Listesi Ekim 2024! Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar
Fiat Fiyat Listesi Ekim 2024! Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar
Kaynak: https://www.fiat.com.tr/
İtalyan otomobil devi Fiat, Ekim ayına ait güncel fiyatlarını duyurdu. Temmuz ayına damgasını vuran Fiat, Türkiye'nin en çok tercih edilen ikinci otomobil markası olmuştu. Markanın popüler modelelerindeki kampanyalı fiyatları ise bu ay da otomobil tutkunlarının dikkatini çekti. Peki, Fiat Egea Sedan, Cross, Wagon modellerinin güncel fiyatları ne oldu?
İşte, Fiat'ın Ekim 2024 tarihli güncellenmiş fiyat listesi...
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Ekim 2024 Fiat Fiyat Listesi
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Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Ekim 2024
Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Ekim 2024
Fiat Egea Cross Wagon Fiyat Listesi Ekim 2024
Fiat Panda Fiyat Listesi Ekim 2024
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