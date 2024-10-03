Citroen Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları
Citroen Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
Citroen, Ekim ayına ait güncel fiyatlarını duyurdu. 1976 yılında PSA Peugeot Citroen grubunun bir parçası olan Citroen, 2021 yılından bu yana Stellantis çatısı altında yer alan pek çok markadan biri. Peki, markanın popüler modelleri arasında yer alan C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee'nin fiyatları ne kadar oldu?
İşte, Citroen'in Ekim 2024 tarihli güncel fiyat listesi
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Citroen Fiyat Listesi: Ekim 2024
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Citroen C3 Fiyat Listesi Ekim 2024
Citroen C3 Aircross SUV Fiyat Listesi Ekim 2024
Citroen C4 Fiyat Listesi Ekim 2024
Citroen C4 X Fiyat Listesi Ekim 2024
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