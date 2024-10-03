Citroen Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Citroen, Ekim ayı için önerilen anahtar teslim fiyatlarını duyurdu. Markanın bazı modellerinde geçtiğimiz ay başlayan ve bu ay da devam eden 'Kampanyalı anahtar teslim' fiyatlar ise dikkat çekti.

Aşağıdaki fiyatlar Citroen internet sitesinden alınmış olsa da güncel kampanyalar ve opsiyonlara göre değişebileceğini unutmamalısınız. 👇