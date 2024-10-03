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Citroen Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

etiket Citroen Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Citroen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
03.10.2024 - 16:29

Citroen, Ekim ayına ait güncel fiyatlarını duyurdu. 1976 yılında PSA Peugeot Citroen grubunun bir parçası olan Citroen, 2021 yılından bu yana Stellantis çatısı altında yer alan pek çok markadan biri. Peki, markanın popüler modelleri arasında yer alan C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee'nin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Citroen'in Ekim 2024 tarihli güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
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Citroen Fiyat Listesi: Ekim 2024

Citroen Fiyat Listesi: Ekim 2024

Citroen, Ekim ayı için önerilen anahtar teslim fiyatlarını duyurdu. Markanın bazı modellerinde geçtiğimiz ay başlayan ve bu ay da devam eden 'Kampanyalı anahtar teslim' fiyatlar ise dikkat çekti. 

Aşağıdaki fiyatlar Citroen internet sitesinden alınmış olsa da güncel kampanyalar ve opsiyonlara göre değişebileceğini unutmamalısınız. 👇

Citroen C3 Fiyat Listesi Ekim 2024

Citroen C3 Fiyat Listesi Ekim 2024

  • 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel Bold 988.000 TL

  • 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold 1.140.0000 TL

  • 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Shine 1.180.000 TL

  • 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 ELLE 1.222.000 TL

Citroen C3 Aircross SUV Fiyat Listesi Ekim 2024

Citroen C3 Aircross SUV Fiyat Listesi Ekim 2024

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold 1.280.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Shine (Çift Renk) 1.389.000 TL

Citroen C4 Fiyat Listesi Ekim 2024

Citroen C4 Fiyat Listesi Ekim 2024

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold 1.499.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.427.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine 1.590.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.541.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine Bold 1.676.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.645.000 TL

Citroen %100 Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi

  • 100 KW Shine Bold 1.570.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.375.000 TL

  • 115 KW Shine Bold 1.660.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.460.000 TL

Citroen C4 X Fiyat Listesi Ekim 2024

Citroen C4 X Fiyat Listesi Ekim 2024

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold 1.499.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine 1.590.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.531.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8  Shine Bold 1.676.00 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.640.000 TL

Citroen %100 Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi

  • 100 KW Shine Bold 1.570.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.375.000 TL

  • 115 KW Shine Bold 1.660.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.460.000 TL

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Citroen C5 Aircroos Suv Fiyat Listesi Ekim 2024

Citroen C5 Aircroos Suv Fiyat Listesi Ekim 2024

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine 1.870.000 TL 

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine Bold 1.975.000 TL

  • 1.2 Hybrid 136 HP- eDCS6 E-Series 1.999.000 TL

Citroen Ami Fiyat Listesi Ekim 2024

Citroen Ami Fiyat Listesi Ekim 2024

  • Ami One Electric 2024 449.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 441.000 TL

  • Ami My Ami Peps 2024 459.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 451.000 TL

Citroen Yeni Berlingo Fiyat Listesi Ekim 2024

Citroen Yeni Berlingo Fiyat Listesi Ekim 2024

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel 1.111.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Feel Bold 1.215.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine 1.306.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine Bold 1.396.000 TL

Citroen Yeni Berlingo Van Fiyat Listesi

  • 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel 900.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel Bold 990.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Feel Bold 1.060.000 TL

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