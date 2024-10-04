Dacia Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Dacia Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring Güncel Fiyatları
Dacia Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Dacia Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.dacia.com.tr/
Romanya'nın güçlü otomotiv üreticisi Dacia, Ekim ayına özel güncel fiyatlarını duyurdu. 1999 yılından bu yana Renault bünyesine yer alan markanın en çok tercih edilen modellerinin anahtar teslim fiyatlarında, Ekim ayında küçük değişiklikler meydana geldi. Peki, Dacia Duster, Sandero Stepway, Jogger ve Spring ne kadar oldu?
İşte Dacia'nın 2024 Ekim ayı güncel fiyat listesi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dacia Fiyat Listesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın