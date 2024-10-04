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Dacia Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Dacia Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring Güncel Fiyatları

etiket Dacia Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Dacia Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring Güncel Fiyatları

Dacia
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
04.10.2024 - 13:57

Romanya'nın güçlü otomotiv üreticisi Dacia, Ekim ayına özel güncel fiyatlarını duyurdu. 1999 yılından bu yana Renault bünyesine yer alan markanın en çok tercih edilen modellerinin anahtar teslim fiyatlarında, Ekim ayında küçük değişiklikler meydana geldi. Peki, Dacia Duster, Sandero Stepway, Jogger ve Spring ne kadar oldu? 

İşte Dacia'nın 2024 Ekim ayı güncel fiyat listesi...

Kaynak: https://www.dacia.com.tr/
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Dacia Fiyat Listesi

Dacia Fiyat Listesi

Romanyalı otomobil devi Dacia, 4 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını duyurdu. Markanın, sevilen modellerinden Duster ve Spring Ekim ayı listelerinde yer almadı.

Aşağıdaki liste ise marka tarafından belirlenen fiyatlar olup kampanya seçenekleri ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi Ekim 2024

Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi Ekim 2024

  • Expression Stepway Tce 90 bg CVT 1.099.000 TL

  • Extreme Stepway Tce 90 bg CVT 1.099.000 TL

Dacia Jogger Fiyat Listesi Ekim 2024

Dacia Jogger Fiyat Listesi Ekim 2024

  • Extreme Turbo ECO-G 100 bg 5 koltuklu 1.305.000 TL 

  • Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu 1.310.000 TL 

  • Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.335.000 TL 

  • Extreme HYBRID 140 bg Smart Multi-Mode Otomatik 7 koltuklu 1.599.000 TL

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