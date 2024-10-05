Cupra Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

İspanyol otomobil üreticisi Cupra, Ekim ayı güncel fiyatlarını duyurdu. Markanın hem sportif hem de şık bir tasarımlarıyla tercih edilen modellerinin anahtar teslim fiyatları dikkat çekti.

Aşağıdaki fiyatlar ise marka tarafından duyurulmuştur. Ancak fiyatlar, kampanya veya opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.