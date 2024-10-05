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Cupra Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

etiket Cupra Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
05.10.2024 - 15:23

İspanya merkezli otomobil üreticisi Cupra, Volkswagen Grubu çatısı altında faaliyet gösteriyor. Markanın merakla beklenen Ekim ayı fiyatları ise belli oldu. Sıfır otomobil satın almak isteyenlerin dikkatle inceleyeceği listede kampanyalı fiyatlar da yer aldı. Peki, Ateca ve Formentor ne kadar oldu?  

İşte, Cupra'nın Ekim ayına ait güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.cupraofficial.com.tr/
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Cupra Fiyat Listesi

Cupra Fiyat Listesi

İspanyol otomobil üreticisi Cupra, Ekim ayı güncel fiyatlarını duyurdu. Markanın hem sportif hem de şık bir tasarımlarıyla tercih edilen modellerinin anahtar teslim fiyatları dikkat çekti. 

Aşağıdaki fiyatlar ise marka tarafından duyurulmuştur. Ancak fiyatlar, kampanya veya opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Cupra Yeni Leon Fiyat Listesi Ekim 2024

Cupra Yeni Leon Fiyat Listesi Ekim 2024

  • Yeni Cupra Leon 1.5 eTSI (mHEV) 150 HP DSG 1.995.000 TL I  Lansmana Özel Fiyat: 1.860.000 TL

  • Yeni Cupra Leon 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line 2.125.000 TL 

  • Yeni Cupra Leon VZ 2.0 TSI 300 PS DSG 3.650.000 TL

Cupra Yeni Formentor Fiyat Listesi Ekim 2024

Cupra Yeni Formentor Fiyat Listesi Ekim 2024

  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG 2.180.000 TL 

  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line 2.525.000 TL 

  • Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive 4.150.000 TL

Cupra Ateca Fiyat Listesi Ekim 2024

Cupra Ateca Fiyat Listesi Ekim 2024
  • Cupra Ateca 1.5 TSI 150 HP DSG 2.100.000 TL

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