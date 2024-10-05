Cupra Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları
Cupra Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.cupraofficial.com.tr/
İspanya merkezli otomobil üreticisi Cupra, Volkswagen Grubu çatısı altında faaliyet gösteriyor. Markanın merakla beklenen Ekim ayı fiyatları ise belli oldu. Sıfır otomobil satın almak isteyenlerin dikkatle inceleyeceği listede kampanyalı fiyatlar da yer aldı. Peki, Ateca ve Formentor ne kadar oldu?
İşte, Cupra'nın Ekim ayına ait güncel fiyat listesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cupra Fiyat Listesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın