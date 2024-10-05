Seat Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

İspanyol otomobil üreticisi Seat, 1 Ekim'den itibaren geçerli olan fiyatlarına internet sitesinde yer verdi. Biz de markanın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları sizin için derledik. Ancak fiyatlar, kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.