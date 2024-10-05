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Seat Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

etiket Seat Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

Seat
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
05.10.2024 - 15:11

İspanyol otomobil devi Seat, Ekim ayına özel fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. Volkswagen AG'nin yan kuruluşu olan Seat'ın ülkemizde tercih edilen modelleri Leon, Arona ve Ateca'nın güncel fiyatları sıfır otomobil almak isteyenlerin radarına girdi. Peki, Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco fiyatları ne kadar oldu? 

İşte Seat'ın Ekim ayına ait güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.seat.com.tr/
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Seat Fiyat Listesi

Seat Fiyat Listesi

İspanyol otomobil üreticisi Seat, 1 Ekim'den itibaren geçerli olan fiyatlarına internet sitesinde yer verdi. Biz de markanın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları sizin için derledik. Ancak fiyatlar, kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Seat Ibiza Fiyat Listesi Ekim 2024

Seat Ibiza Fiyat Listesi Ekim 2024

  • 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style 1.310.000 TL

  • 1.0 EcoTSI 115 HP DSG FR 1.445.000 TL

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 40. YIL ÖZEL SERİ 1.520.000 TL

Seat Arona Fiyat Listesi Ekim 2024

Seat Arona Fiyat Listesi Ekim 2024

  • 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style 1.420.000 TL

  • 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Xperience 1.540.000 TL

  • 1.0 EcoTSI 115 HP DSG FR 1.520.000 TL

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSGFR Plus 1.755.000 TL

Seat Ateca Fiyat Listesi Ekim 2024

Seat Ateca Fiyat Listesi Ekim 2024

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Style 1.750.000 TL

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience 1.950.000 TL

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR 1.950.000 TL

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