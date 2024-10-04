Toyota Fiyat Listesi Ekim 2024! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Japon otomobil üreticisi Toyota, uzun zamandır 'Dünyanın en değerli otomobil markaları' arasında yerini alıyor. Markanın son dönemlerde ilgi çeken SUV hibrit modellerinin de yer aldığı Ekim ayına ait güncel fiyat listelerini ve kampanyaları ise belli oldu. Peki yenilenen Corolla, Yaris, Yaris Cross, Camry, C-HR ve Hilux ne kadar oldu?

İşte, Toyota'nın Ekim 2024 tarihli güncel fiyat listesi.