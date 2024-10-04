Volkswagen Fiyat Listesi Ekim 2024! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Touareg ve Variant Güncel Fiyatları

Dünyanın en sağlam otomobil üreticileri arasında yer alan Volkswagen, Ekim ayına özel fiyatlarını duyurdu. Lüks ve konforu bir araya getiren Alman otomotiv devi, bu ay da sıfır otomobil almak isteyenlerin ilgi odağı oldu. Peki, Volkswagen'in sevilen modellerinden Golf, Polo, Tiguan, Taigo, T-Roc ve Passat'ın fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Volkswagen'in 2024 Ekim ayı için belirlediği güncel fiyatlar