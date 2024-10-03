Audi Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Alman otomobil sektörünün öncü markalarından Audi, Ekim ayında yeni fiyat listesini açıkladı. Yıllardır lüks ve konforu bir arada sunan modelleri ile otomobil meraklılarının ilgisini çeken Audi, geçtiğimiz aya göre fiyatlarında küçük de olsa değişiklikler yaptı. Peki, Audi'nin A3, A4, A5, A6, Q2, Q5, Q8 gibi popüler modelleri ne kadar oldu?

İşte, Audi'nin 2024 Ekim ayı güncel fiyat listesi...