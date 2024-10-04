Suzuki Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları
Suzuki Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.suzuki.com.tr/
Japon otomobil devi Suzuki, motorlarıyla sık sık övgü topluyor. Markanın sevilen modellerinin güncel fiyatlarının yer aldığı Ekim ayı tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları duyuruldu. Sıfır araba almak isteyenlerin dikkatini çeken fiyat listesinde Vitara ve S-Cross modellerine ait kampanyalar yer aldı. Peki, Suzuki Swift, Vitara, SCross ve Jimny modellerin yeni fiyatları ne oldu?
İşte, Suzuki'nin Ekim ayına özel güncel fiyatları...
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Suzuki Ekim Fiyat Listesi
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