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Suzuki Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

etiket Suzuki Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
04.10.2024 - 14:59

Japon otomobil devi Suzuki, motorlarıyla sık sık övgü topluyor. Markanın sevilen modellerinin güncel fiyatlarının yer aldığı Ekim ayı tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları duyuruldu. Sıfır araba almak isteyenlerin dikkatini çeken fiyat listesinde Vitara ve S-Cross modellerine ait kampanyalar yer aldı. Peki, Suzuki Swift, Vitara, SCross ve Jimny modellerin yeni fiyatları ne oldu?

İşte, Suzuki'nin Ekim ayına özel güncel fiyatları...

Kaynak: https://www.suzuki.com.tr/
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Suzuki Ekim Fiyat Listesi

Suzuki Ekim Fiyat Listesi

Japon otomobil Suzuki'nin Ekim ayı fiyat listesinde, markanın tercih edilen modellerinden Vitara, 1.615.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Aşağıdaki fiyatlar ise marka tarafından belirlenen tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlar olup, kampanya ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Suzuki Jimny Fiyat Listesi Ekim 2024

Suzuki Jimny Fiyat Listesi Ekim 2024

  • 1.5 Allgrip 4AT GLX (Tek Renk) Otomatik - Benzinli - 102 PS - 4x4 1.875.000 TL - Model 0 km Plakalı Fırsat Aracı Tavsiye Edilen Satış Fiyatı 1.740.000 TL

  • 1.5 Allgrip 4AT GLX (Çift Renk) Otomatik - Benzinli - 102 PS - 4x4 1.925.000 TL - Fırsat Aracı Tavsiye Edilen Satış Fiyatı 1.790.000 TL

Suzuki Vitara Fiyat Listesi Ekim 2024

Suzuki Vitara Fiyat Listesi Ekim 2024

  • 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 4x2 - Otomatik - Benzinli - 129 PS 1.615.000 TL 

  • 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) 4x2 - Otomatik - Benzinli - 129 PS 1.645.000 TL 

  • 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk) 4x4 - Otomatik - Benzinli - 129 PS 1.730.000 TL 

  • 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) 4x4 - Otomatik - Benzinli - 129 PS 1.760.000 TL 

  • 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk) 4x2 - Otomatik - Benzinli - 129 PS 1.770.000 TL 

  • 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk) 4x2 - Otomatik - Benzinli - 129 PS 1.800.000 TL 

  • 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) 4x4 - Otomatik - Benzinli - 129 PS 1.875.000 TL 

  • 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Çift Renk) 4x4 - Otomatik - Benzinli - 129 PS 1.905.000 TL

Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Ekim 2024

Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Ekim 2024

  • 1.4 MHEV 6AT GL Elegance Otomatik - Benzinli - 129 PS - 4x2 1.720.000 TL

  • 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance Otomatik - Benzinli - 129 PS - 4x4 1.845.000 TL 

  • 1.4 MHEV 6AT GLX Premium Otomatik - Benzinli - 129 PS - 4x2 1.855.000 TL

  • 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GLX Premium Otomatik - Benzinli - 129 PS - 4x4 1.915.000 TL

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