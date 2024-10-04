Suzuki Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Japon otomobil Suzuki'nin Ekim ayı fiyat listesinde, markanın tercih edilen modellerinden Vitara, 1.615.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Aşağıdaki fiyatlar ise marka tarafından belirlenen tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlar olup, kampanya ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik göstermektedir.