Nissan Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları
Nissan Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
Japon otomobil üreticisi Nissan, adını “Dürüst Samuray” anlamına gelen Nis ve San kelimelerinden alıyor. Dünya çapında bir hayli popüler olan markanın Ekim ayına özel fiyatları ise belli oldu. Peki, Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar oldu?
İşte, Nissan'ın Ekim ayı güncel fiyat listesi
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Nissan Fiyat Listesi
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