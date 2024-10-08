Mini Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Mini Cooper ve Countyrman Güncel Fiyatları

2001 yılında, BMW bünyesinde ortaya çıkan Mini markası, genç ve dinamik bir kitle tarafından tercih ediliyor. Spor otomobil markalarının başında gelen Mini, Ekim ayı fiyatlarını duyurdu. Peki, Mini Cooper, benzinli ya da tamamen elektrikli Countyrman fiyatları ne kadar oldu?

İşte Mini'nin Ekim 2024 fiyat listesi

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