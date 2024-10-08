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Mini Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Mini Cooper ve Countyrman Güncel Fiyatları

etiket Mini Fiyat Listesi Ekim 2024! İşte Mini Cooper ve Countyrman Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 14:17 Son Güncelleme: 08.10.2024 - 14:18

2001 yılında, BMW bünyesinde ortaya çıkan Mini markası, genç ve dinamik bir kitle tarafından tercih ediliyor. Spor otomobil markalarının başında gelen Mini, Ekim ayı fiyatlarını duyurdu. Peki, Mini Cooper, benzinli ya da tamamen elektrikli Countyrman fiyatları ne kadar oldu? 

İşte Mini'nin Ekim 2024 fiyat listesi

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Mini Fiyat Listesi

Mini Fiyat Listesi

Mini, Ekim ayı fiyatlarını duyurdu. Şık ve modern çizgisiyle otomobil tutkunlarının tercihi olan Mini'nin tercih edilen Yeni Mini Cooper 3 Kapılı modelleri 2.131.170 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Aşağıdaki fiyatlar ise marka tarafından belirlenen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Yeni Elektrikli Mini Countryman Fiyat Listesi Ekim 2024

Yeni Elektrikli Mini Countryman Fiyat Listesi Ekim 2024

  • Mini Yeni Elektrikli Mini Countryman E Otomatik Elektrikli 150 / 204 Favoured 1.921.600 TL 

  • Mini Yeni Elektrikli Mini Countryman SE All 4 Otomatik Elektrikli 230 / 313 Favoured 3.174.427 TL 

  • Mini Yeni Elektrikli Mini Countryman SE All 4 Otomatik Elektrikli 230 / 313 John Cooper Works 3.534.043 TL

Yeni Mini Cooper 3 Kapı Fiyat Listesi Ekim 2024

Yeni Mini Cooper 3 Kapı Fiyat Listesi Ekim 2024

  • Yeni Mini Cooper 3 Kapı Otomatik Benzin 1499 / 156 Favoured 2.131.170 TL 

  • Yeni Mini Cooper 3 Kapı Otomatik Benzin 1499 / 156 John Cooper Works 2.295.762 TL 

Yeni Mini Cooper S 3 Kapı Fiyat Listesi

  • Yeni Mini Cooper S 3 Kapı Otomatik Benzin 1998 / 204 Favoured 3.143.970 TL 

  • Yeni Mini Cooper S 3 Kapı Otomatik Benzin 1998 / 204 John Cooper Works 3.528.270 TL

Mini Yeni Mini Cooper 5 Kapı Fiyat Listesi Ekim 2024

Mini Yeni Mini Cooper 5 Kapı Fiyat Listesi Ekim 2024

  • Yeni Mini Cooper 5 Kapı Otomatik Benzin 1499 / 156 Favoured 1.924.674 TL 

  • Yeni Mini Cooper 5 Kapı Otomatik Benzin 1499 / 156 John Cooper Works 2.057.730 TL

Yeni Mini Countryman C Fiyat Listesi Ekim 2024

Yeni Mini Countryman C Fiyat Listesi Ekim 2024

  • Yeni Mini Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1499 / 170 Favoured 2.792.562 TL 

  • Yeni Mini Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1499 / 170 John Cooper Works 3.048.738 TL

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Yeni Mini Countryman S ALL 4 Fiyat Listesi Ekim 2024

Yeni Mini Countryman S ALL 4 Fiyat Listesi Ekim 2024
  • Yeni Mini Countryman S ALL 4 Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1998 / 218 John Cooper Works 4.266.270 TL

Yeni Mini John Cooper Works Countryman All 4 Fiyat Listesi Ekim 2024

Yeni Mini John Cooper Works Countryman All 4 Fiyat Listesi Ekim 2024
  • Yeni Mini John Cooper Works Countryman All 4 Otomatik Benzin 1998 / 300 John Cooper Works 4.499.370 TL

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