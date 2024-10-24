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Bilim İnsanları Ortaya Koydu: Ağır Battaniyeler Anksiyeteyi Azaltıp Uyku Kalitesini Artırıyor

Bilim İnsanları Ortaya Koydu: Ağır Battaniyeler Anksiyeteyi Azaltıp Uyku Kalitesini Artırıyor

anksiyete Uyku
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 21:00

Avustralya’daki Flinders Üniversitesi’nden Dr. Suzanne Dawson'ın öncülüğünde yürütülen bir araştırmada ağır battaniyelerin anksiyeteyi azaltıp uyku kalitesini artırdığı ortaya koyuldu. 'Babaanne yorganı' olarak bildiğimiz yorganların aslında büyük bi' hikmeti varmış.

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Malumunuz kış geldi. Türkiye'nin dört bir yanında havalar birden soğudu, battaniyeler çıkartıldı.

Hava değişikliği bazı uyku problemlerini de beraberinde getirebiliyor. Fakat bazı araştırmalara göre bunun bir çözümü var.

Bunun çözümü de aslında "babaanne yorganı" olarak bildiğimiz ağır battaniyeler. Euronews'in makalesine göre ağır battaniye kullanan kişilerde anksiyete daha az görülüyor.

Bunun çözümü de aslında "babaanne yorganı" olarak bildiğimiz ağır battaniyeler. Euronews'in makalesine göre ağır battaniye kullanan kişilerde anksiyete daha az görülüyor.

Ayrca uyku ilaçlarına olan bağımlıkları da daha az.

Avustralya’daki Flinders Üniversitesi’nden Dr. Suzanne Dawson, “Ağır battaniyeler, uyku kalitesini artırmak için somut, ilaçsız bir müdahale sunuyor” ifadelerini kullandı.

Avustralya’daki Flinders Üniversitesi’nden Dr. Suzanne Dawson, “Ağır battaniyeler, uyku kalitesini artırmak için somut, ilaçsız bir müdahale sunuyor” ifadelerini kullandı.

Fakat bu bulgular gençler ve çocuklar için biraz daha belirsiz. Sadece yetişkinler genelinde yapılan bu araştırmada ağır battaniyelerin bu gibi faydaları olduğu ortaya çıktı.

Fakat bu bulgular gençler ve çocuklar için biraz daha belirsiz. Sadece yetişkinler genelinde yapılan bu araştırmada ağır battaniyelerin bu gibi faydaları olduğu ortaya çıktı.
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Dawson, bu bulguların önemini vurgulayarak, “Bu kapsamlı inceleme, uygulama değişikliğine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi ve bulgularımız, Güney Avustralya’daki kamu ruh sağlığı hizmetlerinde ağır battaniyelerin kullanımı için eyalet genelindeki protokollerin değiştirilmesinde kullanıldı” dedi.

Dawson, bu bulguların önemini vurgulayarak, “Bu kapsamlı inceleme, uygulama değişikliğine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi ve bulgularımız, Güney Avustralya’daki kamu ruh sağlığı hizmetlerinde ağır battaniyelerin kullanımı için eyalet genelindeki protokollerin değiştirilmesinde kullanıldı” dedi.

Ancak, ağır battaniyelerin türü, ağırlığı, kullanım sıklığı veya süresiyle ilgili henüz standart öneriler bulunmadığına dikkat çekti.

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