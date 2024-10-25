Yaptırdıkları Pek Bi' Sanatsal Dövmelerle Görenlerin Beynini Cayır Cayır Yakan Kişiler
Yaptırdıkları Pek Bi' Sanatsal Dövmelerle Görenlerin Beynini Cayır Cayır Yakan Kişiler
Dövme birçoğumuz için bir sanat dalı olsa da bazı dövmeler adeta göz kanatıyor. Estetik görüntüden uzak bu dövmeler ise görenlere uzun uzun hayatı sorgulatıyor. Birazdan göreceğiniz dövmeler, size dövme yaptırmaya tövbe ettirecek!
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...
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2. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?
3. Gerçekten buram buram sanat kokuyor (!)
4. Sebebi neydi ki?
5. Bizim hayranlık şuralara dayandı.
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6. Güneş kremi kullanalım kesinlikle.
7. 👇
8. Ruhumuz çekildi...
9. "Bu dövmemden nefret ediyorum"
10. Nasıl yani?
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11. "Benim kabuslar"
12. "Aklımda daha farklı bir şey canlanmıştı"
13. Alacakaranlık serisinden an itibarıyla soğudum.
14. Siz neler düşünüyorsunuz?
15. Yorumlarda buluşalım!
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