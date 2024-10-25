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Yaptırdıkları Pek Bi' Sanatsal Dövmelerle Görenlerin Beynini Cayır Cayır Yakan Kişiler

Yaptırdıkları Pek Bi' Sanatsal Dövmelerle Görenlerin Beynini Cayır Cayır Yakan Kişiler

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 11:29

Dövme birçoğumuz için bir sanat dalı olsa da bazı dövmeler adeta göz kanatıyor. Estetik görüntüden uzak bu dövmeler ise görenlere uzun uzun hayatı sorgulatıyor. Birazdan göreceğiniz dövmeler, size dövme yaptırmaya tövbe ettirecek!

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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

2. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?

2. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?

3. Gerçekten buram buram sanat kokuyor (!)

3. Gerçekten buram buram sanat kokuyor (!)

4. Sebebi neydi ki?

4. Sebebi neydi ki?

5. Bizim hayranlık şuralara dayandı.

5. Bizim hayranlık şuralara dayandı.
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6. Güneş kremi kullanalım kesinlikle.

6. Güneş kremi kullanalım kesinlikle.

7. 👇

7. 👇

8. Ruhumuz çekildi...

8. Ruhumuz çekildi...

9. "Bu dövmemden nefret ediyorum"

9. "Bu dövmemden nefret ediyorum"

10. Nasıl yani?

10. Nasıl yani?
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11. "Benim kabuslar"

11. "Benim kabuslar"

12. "Aklımda daha farklı bir şey canlanmıştı"

12. "Aklımda daha farklı bir şey canlanmıştı"

13. Alacakaranlık serisinden an itibarıyla soğudum.

13. Alacakaranlık serisinden an itibarıyla soğudum.

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Yorumlarda buluşalım!

15. Yorumlarda buluşalım!

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