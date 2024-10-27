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TikTok Kullanıcısının Aldığı Gösterişli Evlilik Teklifi Düşman Çatlattı

TikTok Kullanıcısının Aldığı Gösterişli Evlilik Teklifi Düşman Çatlattı

Tiktok Düğün
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Editör
27.10.2024 - 15:10

Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı aldığı evlilik teklifini paylaştı. Romantizmin ve gösterişin bir arada olduğu o evlilik teklifi adeta düşman çatlattı.

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Evlilik teklifi, aynı yastığa baş koyacağımız kişiyle çıkacağımız yolculuğun ilk adımı. E haliyle de unutulmaz olması yadsınamaz bir gerçek.

Evlilik teklifi, aynı yastığa baş koyacağımız kişiyle çıkacağımız yolculuğun ilk adımı. E haliyle de unutulmaz olması yadsınamaz bir gerçek.

Evlilik teklifi önemli demişken, bir kullanıcı da aldığı evlilik teklifini bu şekilde paylaştı.

Evlilik teklifi önemli demişken, bir kullanıcı da aldığı evlilik teklifini bu şekilde paylaştı.

Şaşaalı görüntünün yanı sıra romantizmin de had safhada olması dikkatlerden kaçmadı.

Şaşaalı görüntünün yanı sıra romantizmin de had safhada olması dikkatlerden kaçmadı.

Tektaşını da bu şekilde paylaşan kullanıcı kısa zamanda viral oldu.

Tektaşını da bu şekilde paylaşan kullanıcı kısa zamanda viral oldu.

Şimdi de isterseniz kim neler demiş,

Şimdi de isterseniz kim neler demiş,
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Beraber bakalım👇

Beraber bakalım👇

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