"Öfkeli Bir Kadını Nasıl Sakinleştirirsiniz?" Sorusuna Gelen Birbirinden İlginç Cevaplar
"Öfkeli Bir Kadını Nasıl Sakinleştirirsiniz?" Sorusuna Gelen Birbirinden İlginç Cevaplar
Twitter'daki kullanıcılar, 'Öfkeli bir kadını sakinleştirmek için ne yaparsınız?' sorusuna cevap verdi. Bir kısım farklı öneriler verirken bir kısım da ironik bir şekilde tepki gösterdi.
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Gelen cevaplar hem ciddi hem de şakayla karışıktı😂 Gelin kim neler demiş, beraber bakalım...👇
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