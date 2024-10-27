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"Öfkeli Bir Kadını Nasıl Sakinleştirirsiniz?" Sorusuna Gelen Birbirinden İlginç Cevaplar

"Öfkeli Bir Kadını Nasıl Sakinleştirirsiniz?" Sorusuna Gelen Birbirinden İlginç Cevaplar

kadınlar
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Editör
27.10.2024 - 15:57

Twitter'daki kullanıcılar, 'Öfkeli bir kadını sakinleştirmek için ne yaparsınız?' sorusuna cevap verdi. Bir kısım farklı öneriler verirken bir kısım da ironik bir şekilde tepki gösterdi.

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Bir kullanıcı, "Öfkeli bir kadın en hızlı nasıl sakinleşir?" diye sordu.

Gelen cevaplar hem ciddi hem de şakayla karışıktı😂 Gelin kim neler demiş, beraber bakalım...👇

Gelen cevaplar hem ciddi hem de şakayla karışıktı😂 Gelin kim neler demiş, beraber bakalım...👇
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