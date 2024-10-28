Mikro İğneleme Yaptırdıktan Sonra Cildinde Tüyler Ürpertici Bir Değişimle Karşılaşan Kadın
Mikro İğneleme Yaptırdıktan Sonra Cildinde Tüyler Ürpertici Bir Değişimle Karşılaşan Kadın
Kaynak: https://nypost.com/2024/10/25/lifesty...
Güzellik uzmanlarının da önerilerini dikkate alarak cilt bakımı yaptırabiliyoruz. Fakat Melia isimli 24 yaşında bir kadının, mikro iğneleme yaptırdıktan sonra yaşadıkları hayata küstürecek cinsten desek abartmayız.
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Son zamanlarda estetik operasyonlara bağlı gelişen komplikasyonları sık sık görüyor ve okuyoruz.
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Fakat 24 yaşındaki Melia'nın başına gelenler tüyler ürpertici cinsten desek abartmayız. Cildi için mikroiğneleme yaptıran Melia'nın cildinde ikinci derece yanık meydana geldi.
Lincolnshire’da yaşayan finans sektörü çalışanı, cilt görünümünü iyileştirmek için temmuz ayında mikroiğneleme işlemi yaptırdı ve neredeyse bu işlem için 100 dolar harcadı.
İlk seansı sorunsuz geçen Melia, ikinci seansa gittiğinde işler ters gitmeye başladı.
Melia'nın cildi mikroiğneleme işlemi sırasında farkında olmadan kanadı. İşlemi yapan kişiye ise kanadığını bildirdi.
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Melia’ya mikroiğneleme işlemini yapan kişi, ona bölgeyi sadece "gözlemlemesini" söylese de, Melia cildinin sadece kırmızı değil, aynı zamanda beyaz beyaz lekelendiğini fark etti ve "cildin sızıntı yaptığını" gözlemledi.
Endişelerini dile getirdiğinde, işlemi gerçekleştiren kişinin mesajlarını görmezden geldiğini belirtiyor; ta ki Melia acil servise gitmekte olduğunu söyleyene kadar.
Şimdi Melia, mikroiğneleme tedavisini yaptırdığı için pişmanlık duyuyor. Bu deneyim, hormonal akne ve sonrasında oluşan izlerle mücadele etmesine rağmen, aslında böyle bir işleme "gerçekten ihtiyacı olmadığını" fark etmesine de neden olmuş.
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