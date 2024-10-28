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Mikro İğneleme Yaptırdıktan Sonra Cildinde Tüyler Ürpertici Bir Değişimle Karşılaşan Kadın

Mikro İğneleme Yaptırdıktan Sonra Cildinde Tüyler Ürpertici Bir Değişimle Karşılaşan Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Editör
28.10.2024 - 13:06

Güzellik uzmanlarının da önerilerini dikkate alarak cilt bakımı yaptırabiliyoruz. Fakat Melia isimli 24 yaşında bir kadının, mikro iğneleme yaptırdıktan sonra yaşadıkları hayata küstürecek cinsten desek abartmayız.

Buyurun...

Kaynak: https://nypost.com/2024/10/25/lifesty...
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Son zamanlarda estetik operasyonlara bağlı gelişen komplikasyonları sık sık görüyor ve okuyoruz.

Fakat 24 yaşındaki Melia'nın başına gelenler tüyler ürpertici cinsten desek abartmayız. Cildi için mikroiğneleme yaptıran Melia'nın cildinde ikinci derece yanık meydana geldi.

Fakat 24 yaşındaki Melia'nın başına gelenler tüyler ürpertici cinsten desek abartmayız. Cildi için mikroiğneleme yaptıran Melia'nın cildinde ikinci derece yanık meydana geldi.

'Amacım makyaj yapmadan kendimi özgüvenli hissetmekti,' diyor 24 yaşındaki Melia. 'Ama şimdi birkaç leke yerine yüzümde kocaman bir yara izi var ve daha kötü bir durumdayım.'

Lincolnshire’da yaşayan finans sektörü çalışanı, cilt görünümünü iyileştirmek için temmuz ayında mikroiğneleme işlemi yaptırdı ve neredeyse bu işlem için 100 dolar harcadı.

Lincolnshire’da yaşayan finans sektörü çalışanı, cilt görünümünü iyileştirmek için temmuz ayında mikroiğneleme işlemi yaptırdı ve neredeyse bu işlem için 100 dolar harcadı.

Bu işlem, cildi küçük iğnelerle delerek kolajen üretimini tetiklemeyi amaçlıyor.

İlk seansı sorunsuz geçen Melia, ikinci seansa gittiğinde işler ters gitmeye başladı.

İlk seansı sorunsuz geçen Melia, ikinci seansa gittiğinde işler ters gitmeye başladı.

İşlemi yapan kişi aynı bölge üzerinden çok fazla geçince cildin üst katmanları aşındı.

Melia'nın cildi mikroiğneleme işlemi sırasında farkında olmadan kanadı. İşlemi yapan kişiye ise kanadığını bildirdi.

Melia'nın cildi mikroiğneleme işlemi sırasında farkında olmadan kanadı. İşlemi yapan kişiye ise kanadığını bildirdi.

Kanama nedeniyle bölgeyi temizlerken, Melia'nın cildinde kimyasal yanığa neden oldu. Melia, o an cildinin acıdığını ve işlemi yapan kişinin sürekli 'İyi misin?' diye sorduğunu fakat bunun sebebini şimdi anladığını söyledi.

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Melia’ya mikroiğneleme işlemini yapan kişi, ona bölgeyi sadece "gözlemlemesini" söylese de, Melia cildinin sadece kırmızı değil, aynı zamanda beyaz beyaz lekelendiğini fark etti ve "cildin sızıntı yaptığını" gözlemledi.

Melia’ya mikroiğneleme işlemini yapan kişi, ona bölgeyi sadece "gözlemlemesini" söylese de, Melia cildinin sadece kırmızı değil, aynı zamanda beyaz beyaz lekelendiğini fark etti ve "cildin sızıntı yaptığını" gözlemledi.

'Bu kesinlikle normal olamaz, diye düşündüm,' diyor Melia. 'O gece panikledim. Sadece suyla yıkadım ve üzerine hiçbir şey sürmedim.'

Endişelerini dile getirdiğinde, işlemi gerçekleştiren kişinin mesajlarını görmezden geldiğini belirtiyor; ta ki Melia acil servise gitmekte olduğunu söyleyene kadar.

Endişelerini dile getirdiğinde, işlemi gerçekleştiren kişinin mesajlarını görmezden geldiğini belirtiyor; ta ki Melia acil servise gitmekte olduğunu söyleyene kadar.

'Ertesi sabah uyandığımda, her şey morarmış görünüyordu. Gerçekten kötüleşmişti,' diyor. 'Sızıntı durmuştu ama hala dokunduğumda ıslaktı. Çok, çok şişmişti. Neredeyse yanağımın tamamını kaplıyordu, gözümün yanına kadar.'

Şimdi Melia, mikroiğneleme tedavisini yaptırdığı için pişmanlık duyuyor. Bu deneyim, hormonal akne ve sonrasında oluşan izlerle mücadele etmesine rağmen, aslında böyle bir işleme "gerçekten ihtiyacı olmadığını" fark etmesine de neden olmuş.

Şimdi Melia, mikroiğneleme tedavisini yaptırdığı için pişmanlık duyuyor. Bu deneyim, hormonal akne ve sonrasında oluşan izlerle mücadele etmesine rağmen, aslında böyle bir işleme "gerçekten ihtiyacı olmadığını" fark etmesine de neden olmuş.

Tedavi sonrası oluşan izler, işine dönmesini zorlaştırdı ve aylar geçmesine rağmen yüzündeki bölge eski haline dönmedi. 'Daha önceki cildimle kıyaslandığında, parmağımla dokunduğumda tamamen farklı bir doku hissediyorum. Asla tamamen geçmeyecek,' diyor.

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