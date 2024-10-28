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Anneler Hakkında Linç Edilebilecek Fikirlerini Büyük Bir Cesaretle Hiç Çekinmeden Söyleyen Kişiler

Anneler Hakkında Linç Edilebilecek Fikirlerini Büyük Bir Cesaretle Hiç Çekinmeden Söyleyen Kişiler

anne
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Editör
28.10.2024 - 11:44

Geçtiğimiz günlerde Twitter'daki kullanıcılar anneler hakkında linç edilebilecek düşüncelerini dile getirdi. Bir kısım bu fikirlere hak verirken bir kısım da tepki gösterdi.

O fikirlere isterseniz bir de beraber bakalım...

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Anneler, annelerimiz... Zaman zaman tartışsak da annelerimiz hep bizim baş tacımız!

Anneler, annelerimiz... Zaman zaman tartışsak da annelerimiz hep bizim baş tacımız!

Bir kullanıcı, diğer kullanıcılardan "anneler hakkında linç edilebilecek fikirlerini" söylemesini istedi.

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Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
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Yorumlarda buluşalım!

Yorumlarda buluşalım!
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