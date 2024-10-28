Sevgilisi Sinirlenmesin Diye Arkadaşlarıyla Buluşmayan Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Sevgilisi Sinirlenmesin Diye Arkadaşlarıyla Buluşmayan Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü
İlişki içerisinde zaman zaman güzle fedakarlıklara şahit olsa da manipülasyonlara kanmamak gerek. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, kendisi için arkadaşlarından feragat eden kız arkadaşını paylaştı. Mesajlar sosyal medyayı ikiye böldü!
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Uzun ilişkide fedakarlıklar önemli. Dinamiği şekillendiren en önemli konulardan birisi sadakat birisi de fedakarlık.
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Bir kullanıcı da fedakarlık timsali flörtüyle olan konuşmasını bu şekilde paylaştı.👇
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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