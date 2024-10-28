Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Sevgilisi Sinirlenmesin Diye Arkadaşlarıyla Buluşmayan Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Sevgilisi Sinirlenmesin Diye Arkadaşlarıyla Buluşmayan Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Flört
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Editör
28.10.2024 - 14:31

İlişki içerisinde zaman zaman güzle fedakarlıklara şahit olsa da manipülasyonlara kanmamak gerek. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, kendisi için arkadaşlarından feragat eden kız arkadaşını paylaştı. Mesajlar sosyal medyayı ikiye böldü!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Uzun ilişkide fedakarlıklar önemli. Dinamiği şekillendiren en önemli konulardan birisi sadakat birisi de fedakarlık.

Uzun ilişkide fedakarlıklar önemli. Dinamiği şekillendiren en önemli konulardan birisi sadakat birisi de fedakarlık.

Bir kullanıcı da fedakarlık timsali flörtüyle olan konuşmasını bu şekilde paylaştı.👇

Bir kullanıcı da fedakarlık timsali flörtüyle olan konuşmasını bu şekilde paylaştı.👇
twitter.com

Sırf hoşlanmadığı için arkadaşlarıyla buluşmayan flört, bir kısmın kalbini kazandı, bir kısmın da güven problemlerini sorgulattı.

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Haydi yorumlara!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın