Donald Trump'ın Kendisini "Kral" İlan Etmesine Ünlü Şarkıcı Madonna'dan Sert Tepki
Donald Trump'ın Kendisini "Kral" İlan Etmesine Ünlü Şarkıcı Madonna'dan Sert Tepki
Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki yoğunluk ücreti uygulamasının iptal edilmesini kutlarken kendisini 'Kral' olarak nitelendirdi. Ancak bu sözler, dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın tepkisini çekti. Trump’ın açıklamalarına sert bir yanıt veren Madonna, ABD’nin bir krallık olmadığını vurgulayarak, “Eğer bu bir şaka ise, ben gülmüyorum” dedi.
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Amerikan Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmayla ünlü şarkıcı Madonna'nın hedefi oldu.
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Hatırlarsanız son başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın kazanması üzerine Madonna epey sinirlenmiş, açmıştı ağzını yummuştu gözünü.
“Yoğunluk ücreti (trafik) öldü,” diye yazdı Trump o gün daha erken saatlerde Truth Social’da.
Madonna ise kendisine "Kral" diyen Trump'a sinir olmuş olacak ki,
"Şu anda kendini kralımız olarak adlandıran bir başkanımız var... Eğer bu bir şaka ise, ben gülmüyorum."
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Türkiye'de olsan bizimkine bunu söylesen tutuklanmıştın bebeğim 😁
Amerika kendi Akpne merhaba de
anlamadığım madonna kim ki Trump ın yazdıklarına yorumunu cevap olarak nitelendiriyorsunuz? ayrıca Long Live the King bir deyimdir. King in yerine Pres koyar... Devamını Gör
Madonna dediği n kişiyi herkes taniyorda, bu turp ne alaka AMK .bizde 5,li çete var orada da bu konu bu kadar net daha neyi anlamak istiyorsanız artık...bizd... Devamını Gör