Donald Trump'ın Kendisini "Kral" İlan Etmesine Ünlü Şarkıcı Madonna'dan Sert Tepki

Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki yoğunluk ücreti uygulamasının iptal edilmesini kutlarken kendisini 'Kral' olarak nitelendirdi. Ancak bu sözler, dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın tepkisini çekti. Trump’ın açıklamalarına sert bir yanıt veren Madonna, ABD’nin bir krallık olmadığını vurgulayarak, “Eğer bu bir şaka ise, ben gülmüyorum” dedi.