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Donald Trump'ın Kendisini "Kral" İlan Etmesine Ünlü Şarkıcı Madonna'dan Sert Tepki

Donald Trump'ın Kendisini "Kral" İlan Etmesine Ünlü Şarkıcı Madonna'dan Sert Tepki

Donald Trump
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.02.2025 - 22:47

Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki yoğunluk ücreti uygulamasının iptal edilmesini kutlarken kendisini 'Kral' olarak nitelendirdi. Ancak bu sözler, dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın tepkisini çekti. Trump’ın açıklamalarına sert bir yanıt veren Madonna, ABD’nin bir krallık olmadığını vurgulayarak, “Eğer bu bir şaka ise, ben gülmüyorum” dedi.

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Amerikan Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmayla ünlü şarkıcı Madonna'nın hedefi oldu.

Amerikan Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmayla ünlü şarkıcı Madonna'nın hedefi oldu.

Hatırlarsanız son başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın kazanması üzerine Madonna epey sinirlenmiş, açmıştı ağzını yummuştu gözünü.

Hatırlarsanız son başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın kazanması üzerine Madonna epey sinirlenmiş, açmıştı ağzını yummuştu gözünü.

Trump'a tecavüzcü ve yobaz ithamlarında bulunan Madonna, gündeme bomba gibi düşmüştü.

“Yoğunluk ücreti (trafik) öldü,” diye yazdı Trump o gün daha erken saatlerde Truth Social’da.

“Yoğunluk ücreti (trafik) öldü,” diye yazdı Trump o gün daha erken saatlerde Truth Social’da.

“Manhattan ve tüm New York KURTULDU. YAŞASIN KRAL!”

Madonna ise kendisine "Kral" diyen Trump'a sinir olmuş olacak ki,

Madonna ise kendisine "Kral" diyen Trump'a sinir olmuş olacak ki,

'Bu ülkenin, bir kralın yönetimi altında yaşamaktan kaçan Avrupalılar tarafından, halk tarafından yönetilen bir Yeni Dünya kurmak için inşa edildiğini sanıyordum,' diye yazdı.

"Şu anda kendini kralımız olarak adlandıran bir başkanımız var... Eğer bu bir şaka ise, ben gülmüyorum."

"Şu anda kendini kralımız olarak adlandıran bir başkanımız var... Eğer bu bir şaka ise, ben gülmüyorum."

Bakalım Trump'tan cevap gelecek mi?

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Palpito

Türkiye'de olsan bizimkine bunu söylesen tutuklanmıştın bebeğim 😁

Sadecezeny

Amerika kendi Akpne merhaba de

ahmetpamukupaagl

anlamadığım madonna kim ki Trump ın yazdıklarına yorumunu cevap olarak nitelendiriyorsunuz? ayrıca Long Live the King bir deyimdir. King in yerine Pres koyar... Devamını Gör

Kerem Senol

Madonna dediği n kişiyi herkes taniyorda, bu turp ne alaka AMK .bizde 5,li çete var orada da bu konu bu kadar net daha neyi anlamak istiyorsanız artık...bizd... Devamını Gör