onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Estetik Operasyon İçin Türkiye'ye Gelen Turist Kadın Göz Kapaklarından Oldu: "Hastane Değil, Kasap"

Estetik Operasyon İçin Türkiye'ye Gelen Turist Kadın Göz Kapaklarından Oldu: "Hastane Değil, Kasap"

Estetik Cerrah
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.02.2025 - 23:40

Son yıllarda Türkiye, estetik operasyonlar için dünya çapında popüler bir merkez haline geldi. Ancak bu artan ilgiyle birlikte, bazı hastalar beklenmedik komplikasyonlarla karşılaşıyor. Joanne Law da bu tür komplikasyonlarla karşılaşanlardan biriydi. Estetik amaçla Türkiye'ye gelen Law, göz kapakları için yapılan bir operasyon sonrası ciddi şekil bozuklukları ve göz enfeksiyonu gibi sağlık sorunları yaşadı. Güzelleşeyim derken göz kapaklarından olan kadın, yaşadığı süreci anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son yıllarda estetik operasyonlarla alakalı ilginç komplikasyonlar okuyoruz. Özellikle Türkiye'ye operasyon yaptırmaya gelen turistlerin sayısı da yadsınamayacak derecede.

Son yıllarda estetik operasyonlarla alakalı ilginç komplikasyonlar okuyoruz. Özellikle Türkiye'ye operasyon yaptırmaya gelen turistlerin sayısı da yadsınamayacak derecede.

Joanne Law da bu isimlerden sadece bir tanesi... Law, geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye bir estetik operasyon için geldi ama olacaklardan son derece habersizdi.

Joanne Law da bu isimlerden sadece bir tanesi... Law, geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye bir estetik operasyon için geldi ama olacaklardan son derece habersizdi.

Operasyonun tek amacı, verdiği kiloların ardından sarkan derileri aldırıp yağ enjeksiyon ettirmekti. Daha genç hissetmek istiyordu. Ama işler tersine gitti.

Operasyon sonrası göz kapaklarında enfeksiyon oluşan kadın, artık uyurken bile gözlerini kapatamıyor.

Operasyon sonrası göz kapaklarında enfeksiyon oluşan kadın, artık uyurken bile gözlerini kapatamıyor.

Totalde 5 bin sterlin (yaklaşık 30 bin TL) harcayan kadın, gittiği hastaneyi 'kasap' olarak nitelendiriyor.

"Onlara güvendiğim için yeterince araştırma yapmadım. İşlem, hastanenin arkasında, bodrum katında yapıldı. Beni korkudan öldürdü, korku filmi gibiydi. Eski tarz bir yatak perdesi vardı, aynı ameliyathanede diğer tarafta birine operasyon yapılıyordu."

"Onlara güvendiğim için yeterince araştırma yapmadım. İşlem, hastanenin arkasında, bodrum katında yapıldı. Beni korkudan öldürdü, korku filmi gibiydi. Eski tarz bir yatak perdesi vardı, aynı ameliyathanede diğer tarafta birine operasyon yapılıyordu."

'Hemen ardından blefarit oldum, yani bakteriyel bir enfeksiyon kaptım ve üç ay boyunca gözlerimin altında kabarcıklar çıktı.'

"Şimdi gözlerimi tamamen kapatamıyorum. Geceleri araba kullanırken zorlanıyorum çünkü farlar gözlerimi acıtıyor ve gözlerimi kapatamıyorum. Dışarısı rüzgârlı olduğunda hiçbir şey göremiyorum, gözlerim yaşlarla doluyor"

"Şimdi gözlerimi tamamen kapatamıyorum. Geceleri araba kullanırken zorlanıyorum çünkü farlar gözlerimi acıtıyor ve gözlerimi kapatamıyorum. Dışarısı rüzgârlı olduğunda hiçbir şey göremiyorum, gözlerim yaşlarla doluyor"

Bu ameliyat için aylarca para biriktirdiğini söyleyen kadın, ilk başarda epey heyecanlıymış. Fakat sonrasında yaşananlar için çok pişman.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Yağ enjeksiyonu beni bir çizgi film karakteri gibi gösterdi, görünüşümü tamamen değiştirdi. Yüzümü düz ve garip bir hale getirdi. Her ay onlara fotoğraf gönderdim ve bana hep 12 ay beklememi söylediler..."

"Yağ enjeksiyonu beni bir çizgi film karakteri gibi gösterdi, görünüşümü tamamen değiştirdi. Yüzümü düz ve garip bir hale getirdi. Her ay onlara fotoğraf gönderdim ve bana hep 12 ay beklememi söylediler..."

'Şimdi ise beni tamamen görmezden geliyorlar'

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Boncuk Mavisoy

Geçen gün Reddit'te bir Almancı yazmış, siz Türkiye'de sağlık sistemi iyi sanıyorsunuz ama ortalamanın altında. Almanya'da Türkiye'de çok para karşılığında y... Devamını Gör