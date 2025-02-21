Estetik Operasyon İçin Türkiye'ye Gelen Turist Kadın Göz Kapaklarından Oldu: "Hastane Değil, Kasap"
Estetik Operasyon İçin Türkiye'ye Gelen Turist Kadın Göz Kapaklarından Oldu: "Hastane Değil, Kasap"
Son yıllarda Türkiye, estetik operasyonlar için dünya çapında popüler bir merkez haline geldi. Ancak bu artan ilgiyle birlikte, bazı hastalar beklenmedik komplikasyonlarla karşılaşıyor. Joanne Law da bu tür komplikasyonlarla karşılaşanlardan biriydi. Estetik amaçla Türkiye'ye gelen Law, göz kapakları için yapılan bir operasyon sonrası ciddi şekil bozuklukları ve göz enfeksiyonu gibi sağlık sorunları yaşadı. Güzelleşeyim derken göz kapaklarından olan kadın, yaşadığı süreci anlattı.
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Son yıllarda estetik operasyonlarla alakalı ilginç komplikasyonlar okuyoruz. Özellikle Türkiye'ye operasyon yaptırmaya gelen turistlerin sayısı da yadsınamayacak derecede.
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Joanne Law da bu isimlerden sadece bir tanesi... Law, geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye bir estetik operasyon için geldi ama olacaklardan son derece habersizdi.
Operasyon sonrası göz kapaklarında enfeksiyon oluşan kadın, artık uyurken bile gözlerini kapatamıyor.
"Onlara güvendiğim için yeterince araştırma yapmadım. İşlem, hastanenin arkasında, bodrum katında yapıldı. Beni korkudan öldürdü, korku filmi gibiydi. Eski tarz bir yatak perdesi vardı, aynı ameliyathanede diğer tarafta birine operasyon yapılıyordu."
"Şimdi gözlerimi tamamen kapatamıyorum. Geceleri araba kullanırken zorlanıyorum çünkü farlar gözlerimi acıtıyor ve gözlerimi kapatamıyorum. Dışarısı rüzgârlı olduğunda hiçbir şey göremiyorum, gözlerim yaşlarla doluyor"
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"Yağ enjeksiyonu beni bir çizgi film karakteri gibi gösterdi, görünüşümü tamamen değiştirdi. Yüzümü düz ve garip bir hale getirdi. Her ay onlara fotoğraf gönderdim ve bana hep 12 ay beklememi söylediler..."
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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