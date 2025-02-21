Estetik Operasyon İçin Türkiye'ye Gelen Turist Kadın Göz Kapaklarından Oldu: "Hastane Değil, Kasap"

Son yıllarda Türkiye, estetik operasyonlar için dünya çapında popüler bir merkez haline geldi. Ancak bu artan ilgiyle birlikte, bazı hastalar beklenmedik komplikasyonlarla karşılaşıyor. Joanne Law da bu tür komplikasyonlarla karşılaşanlardan biriydi. Estetik amaçla Türkiye'ye gelen Law, göz kapakları için yapılan bir operasyon sonrası ciddi şekil bozuklukları ve göz enfeksiyonu gibi sağlık sorunları yaşadı. Güzelleşeyim derken göz kapaklarından olan kadın, yaşadığı süreci anlattı.