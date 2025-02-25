Zengin Olmanın En Mükemmel Yolu Ne? Ünlü Milyarder Mark Cuban'dan Zengin Olmanın İlk Adımı

Birçoğumuzun hayalinde zengin olmak yatar ama nereden başlayacağımızı bilemeyiz. Peki zengin olmanın bir formülü var mı? Ünlü milyarder Mark Cuban, bu soruya yanıt verirken, sadece zenginleşmek için yapılması gerekenler değil, aynı zamanda başlamak için gereken temel adımları da paylaşıyor. Peki zengin olmak için atılması gereken ilk adım ne?

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