İlişkiler Hakkında Linç Edilebilecek Fikirlerini Büyük Bir Cesaretle Söyleyen Kişiler
İlişkiler Hakkında Linç Edilebilecek Fikirlerini Büyük Bir Cesaretle Söyleyen Kişiler
Zaman zaman ilişkiler hakkında içimizde tuttuğumuz, dile getirmeye çekindiğimiz düşüncelerimiz olabilir. Ne kadar saklamaya çalışsak da bazen bir anda ağzımızdan çıkıverir. Bir kullanıcı da 'İlişkilerle ilgili sizi linç ettirebilecek fikirleriniz neler?' diye sordu. Gelen cesur yanıtlar ise hayli dikkat çekiciydi. Kim ne demiş, birlikte bakalım...
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Bir kullanıcı, "İlişkiler hakkında linç edilebilecek fikirleri" sordu.
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İşte gelen cevaplardan bir tanesi:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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