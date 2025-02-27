İlişkiler Hakkında Linç Edilebilecek Fikirlerini Büyük Bir Cesaretle Söyleyen Kişiler

Zaman zaman ilişkiler hakkında içimizde tuttuğumuz, dile getirmeye çekindiğimiz düşüncelerimiz olabilir. Ne kadar saklamaya çalışsak da bazen bir anda ağzımızdan çıkıverir. Bir kullanıcı da 'İlişkilerle ilgili sizi linç ettirebilecek fikirleriniz neler?' diye sordu. Gelen cesur yanıtlar ise hayli dikkat çekiciydi. Kim ne demiş, birlikte bakalım...