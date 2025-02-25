"Keşke Ben Atsaydım" Diyerek Efsane Tweetleri Paylaşırken Güldüren Kullanıcılar

Twitter'da (X) bazen öyle zekice ve yaratıcı paylaşımlar yapılıyor ki, insan içinden “Bunu ben yazmalıydım!” diye geçiriyor. Kimi kahkahalar attırıyor, kimi düşündürüyor ama hepsi bir şekilde ustalık eseri. Gelin, kıskançlıkla takdir edeceğiniz en ikonik tweetlere birlikte göz atalım...

Bakalım favoriniz hangisi olacak...