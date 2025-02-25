"Keşke Ben Atsaydım" Diyerek Efsane Tweetleri Paylaşırken Güldüren Kullanıcılar
"Keşke Ben Atsaydım" Diyerek Efsane Tweetleri Paylaşırken Güldüren Kullanıcılar
Twitter'da (X) bazen öyle zekice ve yaratıcı paylaşımlar yapılıyor ki, insan içinden “Bunu ben yazmalıydım!” diye geçiriyor. Kimi kahkahalar attırıyor, kimi düşündürüyor ama hepsi bir şekilde ustalık eseri. Gelin, kıskançlıkla takdir edeceğiniz en ikonik tweetlere birlikte göz atalım...
Bakalım favoriniz hangisi olacak...
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Bir kullanıcı, bu tweet'i atarak bir akımın fitilini ateşledi.👇
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İşte "keşke ben atsaydım" dedirten o ikonik tweetler:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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