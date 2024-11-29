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Korku Dolu Anlar: 4 Katlı Binada Çökme Meydana Geldi: 1 İşçi Göçük Altında Kaldı

Korku Dolu Anlar: 4 Katlı Binada Çökme Meydana Geldi: 1 İşçi Göçük Altında Kaldı

İşçi Güngören Göçük
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
29.11.2024 - 17:31

İstanbul'un Güngören ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. 4 katlı bir binada kısmı çökme meydana geldi.  Göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer işçi için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Feci olay, mahalle sakinlerini korkuttu.

Feci olay, mahalle sakinlerini korkuttu.

Güngören'de tekstil firmasınca kullanıldığı öğrenilen ve kentsel dönüşüm kapsamında kısa bir süre önce boşaltılan 4 katlı binada yıkım çalışmaları başlatıldı.

Güngören'de tekstil firmasınca kullanıldığı öğrenilen ve kentsel dönüşüm kapsamında kısa bir süre önce boşaltılan 4 katlı binada yıkım çalışmaları başlatıldı.

Yıkım sırasında binada çökme meydana geldi. Çökme sonucu 2 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yıkım sırasında binada çökme meydana geldi. Çökme sonucu 2 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. İşçinin sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. İşçinin sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Ekipler, diğer göçük altında kalan işçi için kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, diğer göçük altında kalan işçi için kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
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İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Şu yıkım işini bir türlü beceremiyoruz, bu kaçıncı yahu? Avrupa'da niye hiç olmuyor bu kazalar? Bizi yönetenler hiç düşünmüyor mu bunu? İnandıklarını iddia e... Devamını Gör