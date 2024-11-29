Korku Dolu Anlar: 4 Katlı Binada Çökme Meydana Geldi: 1 İşçi Göçük Altında Kaldı

İstanbul'un Güngören ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. 4 katlı bir binada kısmı çökme meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer işçi için kurtarma çalışmaları devam ediyor.