Korku Dolu Anlar: 4 Katlı Binada Çökme Meydana Geldi: 1 İşçi Göçük Altında Kaldı
Korku Dolu Anlar: 4 Katlı Binada Çökme Meydana Geldi: 1 İşçi Göçük Altında Kaldı
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Feci olay, mahalle sakinlerini korkuttu.
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Güngören'de tekstil firmasınca kullanıldığı öğrenilen ve kentsel dönüşüm kapsamında kısa bir süre önce boşaltılan 4 katlı binada yıkım çalışmaları başlatıldı.
Yıkım sırasında binada çökme meydana geldi. Çökme sonucu 2 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. İşçinin sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Ekipler, diğer göçük altında kalan işçi için kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
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İşte o anlar:
Olaya ilişkin bir diğer görüntü:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Şu yıkım işini bir türlü beceremiyoruz, bu kaçıncı yahu? Avrupa'da niye hiç olmuyor bu kazalar? Bizi yönetenler hiç düşünmüyor mu bunu? İnandıklarını iddia e... Devamını Gör