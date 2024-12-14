Hayvanların Sanki Gerçekten Bir Çizgi Varmışçasına Geçemediği Wallace Hattı

Bazı hayvanlar, sanki bir duvar varmış gibi belirli bir çizgiyi aşmaz. Ancak bu çizgi ne fiziksel ne de gözle görülebilir... İşte tam burada devreye giriyor: Wallace Hattı. Bu gizemli sınırın nasıl işlediğini öğrenince şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz! Gelin ardındaki sırra beraber bakalım! 👇🏻