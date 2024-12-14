Hayvanların Sanki Gerçekten Bir Çizgi Varmışçasına Geçemediği Wallace Hattı
Hayvanların Sanki Gerçekten Bir Çizgi Varmışçasına Geçemediği Wallace Hattı
Bazı hayvanlar, sanki bir duvar varmış gibi belirli bir çizgiyi aşmaz. Ancak bu çizgi ne fiziksel ne de gözle görülebilir... İşte tam burada devreye giriyor: Wallace Hattı. Bu gizemli sınırın nasıl işlediğini öğrenince şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz! Gelin ardındaki sırra beraber bakalım! 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Wallace Hattı, Asya ve Avustralya bölgelerindeki biyolojik çeşitliliği ayıran tamamen hayali bir sınırdır. Bu hattın batısında filler, kaplanlar, gergedanlar ve orangutanlar gibi Asya’ya özgü hayvanlar yaşarken; doğusunda keseli hayvanlar, tek delikliler ve ünlü Komodo ejderleri gibi Avustralya’ya özgü türler bulunur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Wallace Hattı, Malay Takımadaları boyunca uzanır. Hint Okyanusu’ndan Lombok ve Makassar Boğazları’nı geçerek Filipin Denizi’ne kadar devam eder. Çizginin konumu, 164 yıllık geçmişi boyunca defalarca güncellenmiştir.
Bu hattı ilk kez 1859 yılında İngiliz doğa bilimci Alfred Russel Wallace çizdi. Wallace’ın bu hattı keşfetmesi, biyocoğrafyanın anlaşılmasında büyük bir dönüm noktası oldu.
Wallace Hattı’nın sırrı, levha tektoniği teorisinde gizlidir. Wallace’ın bu hattı keşfetmesinden 50 yıl sonra doğrulanan bu teoriye göre, bölge milyonlarca yıl önce Sunda ve Sahul olarak bilinen iki farklı kıtadan oluşuyordu.
Bu iki kara kütlesi, 25 milyon yıl boyunca birbirinden uzak noktalarda, farklı çevrelerde evrimleşerek tamamen farklı türler geliştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugün birbirine daha yakın olmalarına rağmen, bu farklılıklar hala devam ediyor. Bu nedenle, Asya’ya özgü türlerle Avustralya’ya özgü türler arasında bir sınır gibi davranan Wallace Hattı oluştu.
Hayvanlar Wallace Hattı’nı geçemiyor gibi görünse de doğal bir bariyerden değil, geçmişteki kara kütlelerinin ayrılığı ve farklı ekosistemlerde bağımsız şekilde evrimleşmelerinden kaynaklanıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın