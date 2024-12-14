Ormana Yerleştirilen Fotokapan Karda Yürümekte Zorlanan Bir Kızıl Geyiği Kayda Aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğada birçok noktaya fotokapan yerleştirildi. Fotokapanlar sayesinde yaban hayatı izleniyor ve korunması için çalışmalar yapılıyor. Şimdiyse o fotokapanlardan birine yansıyan görüntülerle karşınızdayız. Bir kızıl geyiğin karda yürüdüğü anlar adeta filmlerden bir kare gibiydi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: İHA