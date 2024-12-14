Ormana Yerleştirilen Fotokapan Karda Yürümekte Zorlanan Bir Kızıl Geyiği Kayda Aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğada birçok noktaya fotokapan yerleştirildi. Fotokapanlar sayesinde yaban hayatı izleniyor ve korunması için çalışmalar yapılıyor. Şimdiyse o fotokapanlardan birine yansıyan görüntülerle karşınızdayız. Bir kızıl geyiğin karda yürüdüğü anlar adeta filmlerden bir kare gibiydi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
Kaynak: İHA
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Karlar altında kalan ağaçlar harika bir görüntü yaratmışken bir kızıl geyiğin bu tabloya eklenmesiyle görsel şölen oluşmuştu.
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Kızıl geyiğin karda yürümekte zorlandığı da dikkatlerden kaçmadı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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