Biz Dublaj Ülkesiyiz: Türkçe Dublajı En İyi Yapılan Film ve Dizi Karakterleri
Biz Dublaj Ülkesiyiz: Türkçe Dublajı En İyi Yapılan Film ve Dizi Karakterleri
Söz konusu seslendirme olunca Türk seslendirme sanatçılarının başarısı asla göz ardı edilemez. O kadar başarılı dublaj performansları var ki İngilizce bilsek bile bazı filmlerde Türkçe dublajdan vazgeçemiyoruz. Biz de bu düşünceden yola çıkarak, Türkçe dublajı en iyi yapılan film ve dizi karakterlerini derledik. İşte, en başarılı şekilde seslendirilen birbirinden özel karakterler...
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1. Sid
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2. Jack Sparrow
3. Temelyus
4. Optimus Prime
5. Tweety
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6. Gandalf
7. Rocky Balboa
8. Cedric
9. Çılgın Korsan Jack
10. David Addison
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11. Kai Hiwatari
Peki, siz başka hangi karakterleri eklerdiniz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!
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