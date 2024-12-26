Biz Dublaj Ülkesiyiz: Türkçe Dublajı En İyi Yapılan Film ve Dizi Karakterleri

Ayhan Kahya'nın inanılmaz iyi seslendirdiği Optimus Prime ile Transformers'ı izlemek çok büyük bir keyifti. Bunun ne kadar özel bir performans olduğunu size şöyle anlatalım. Bir röportajında Ayhan Kahya, Optimus Prime'ın 38 dile çevrildiğini ancak sadece Türkçede kalınlaştırma yapılmadığını söylüyor. Bize de bu performans karşısında şapka çıkarmak kalıyor.