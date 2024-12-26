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Biz Dublaj Ülkesiyiz: Türkçe Dublajı En İyi Yapılan Film ve Dizi Karakterleri

Biz Dublaj Ülkesiyiz: Türkçe Dublajı En İyi Yapılan Film ve Dizi Karakterleri

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
26.12.2024 - 12:27

Söz konusu seslendirme olunca Türk seslendirme sanatçılarının başarısı asla göz ardı edilemez. O kadar başarılı dublaj performansları var ki İngilizce bilsek bile bazı filmlerde Türkçe dublajdan vazgeçemiyoruz. Biz de bu düşünceden yola çıkarak, Türkçe dublajı en iyi yapılan film ve dizi karakterlerini derledik. İşte, en başarılı şekilde seslendirilen birbirinden özel karakterler...

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1. Sid

1. Sid

Buz Devri'nin eğlenceli karakteri Sid, seslendirme dünyasının usta ismi Yekta Kopan'ın muazzam dublaj performansıyla birleşince ortaya enfes bir performans çıktı.

Sid'in ''Hanım hanım, bunlar benim yavrularım!'' şeklindeki çıkışını bir orijinal dilinde, bir de Türkçe dublajla izlemenizi tavsiye ediyoruz. Aradaki farkı siz de göreceksiniz!

2. Jack Sparrow

2. Jack Sparrow

Orijinalinden daha iyi diyebileceğimiz bir performans da Karayip Korsanları serisinde Kaptan Jack Sparrow'u seslendiren Murat Şen'e aitti. Dublaj dünyasının en başarılı isimlerinden biri olan Murat Şen, Jack Sparrow karakteriyle adeta özdeşleşti.

3. Temelyus

3. Temelyus

Yerelleştirme denince ilk akla gelen karakterlerden biri de Asteriks & Oburiks serisinden hatırladığımız Temelyus... Erkan Can öyle tatlı seslendirdi ki bu karakteri, Temelyus'un replikleri uzun yıllar hafızalardan silinmedi.

4. Optimus Prime

4. Optimus Prime

Ayhan Kahya'nın inanılmaz iyi seslendirdiği Optimus Prime ile Transformers'ı izlemek çok büyük bir keyifti. Bunun ne kadar özel bir performans olduğunu size şöyle anlatalım. Bir röportajında Ayhan Kahya, Optimus Prime'ın 38 dile çevrildiğini ancak sadece Türkçede kalınlaştırma yapılmadığını söylüyor. Bize de bu performans karşısında şapka çıkarmak kalıyor.

5. Tweety

5. Tweety

''Bi' kedi gördüm sanki...'' repliğiyle hatırladığımız tatlı kuş Tweety, Berrak Kuş tarafından seslendirilmişti. Berrak Kuş'un birçok başarılı performansı olsa da Tweety belki de en unutulmaz olanıydı.

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6. Gandalf

6. Gandalf

Yüzüklerin Efendisi, gelmiş geçmiş en başarılı seslendirme kadrosuna sahip yapımlar arasında başı çekiyor. Gandalf'ı seslendiren İstemi Betil ise orijinaline oldukça yakın bir performans sergilemiş ve yapıma harika bir tat katmıştı. Çoğumuz onu Kurtlar Vadisi dizisinden Laz Ziya olarak hatırlasak da, seslendirme konusunda da inanılmaz yetenekli bir sanatçıydı İstemi Betil...

7. Rocky Balboa

7. Rocky Balboa

Sezai Aydın'ın en başarılı performanslarından biri diyebiliriz. Rocky serisinde Sylvester Stallone tarafından canlandırılan Rocky Balboa, Sezai Aydın'ın eşsiz sesiyle muhteşem bir uyum yakalamıştı.

8. Cedric

8. Cedric

''Ah Chen üzümlü kekim...''

Burcu Güneştutar'ın Cedric'i seslendirdiğini daha önce duymuş muydunuz? Muhtemelen duymuşsunuzdur ama olsun, biz yine de bu performansı hatırlatmak istedik. Zira oldukça başarılı bir seslendirme sanatçısı olan Burcu Güneştutar, Cedric'i seslendirirken adeta döktürmüştü.

9. Çılgın Korsan Jack

9. Çılgın Korsan Jack

Çocukluk dönemi Fox Kids'e denk gelen çocuklar için Çılgın Korsan Jack, en unutulmaz yapımlar arasındaydı. Bunun en büyük pay sahiplerinden biri de Korsan Jack'i seslendiren Ali Ekber Diribaş'tı.

10. David Addison

10. David Addison

Bruce Willis denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Alev Sezer, elbette David Addison karakterini seslendiren kişiydi. O kadar iyi bir iş çıkarmıştı ki çoğu kişi Bruce Willis'in sesine, orijinalinden bile daha çok yakıştığını iddia etmişti.

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11. Kai Hiwatari

11. Kai Hiwatari

Beyblade'in ilk sezonu oldukça başarılıydı. Türkiye'de bu kadar tutulmasının en büyük sebeplerinden biri de başarılı seslendirme kadrosuydu. Özellikle Kai karakterini seslendiren İlham Erdoğan, benzersiz bir performansa imza atmıştı.

Peki, siz başka hangi karakterleri eklerdiniz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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