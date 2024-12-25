O İsim Geliyor: Prens Dizisine Bomba Oyuncu Transferi
O İsim Geliyor: Prens Dizisine Bomba Oyuncu Transferi
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BluTV'de yayınlanan Prens, deyim yerindeyse 2 sezondur fırtına gibi esiyor.
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En iyi dijital işler arasında gösterilen Prens'in 3. sezon okuma provaları başlarken Birsen Altuntaş bomba bir haber verdi.
Altuntaş'ın haberine göre başarılı bir kadın oyuncu, Prens kadrosuna dahil oldu.
O oyuncu ise Binnur Kaya'dan başkası değil!
Binnur Kaya, Prens'in 3. sezonunda Venedik Kraliçesi olarak seyirci karşısına çıkacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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