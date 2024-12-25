onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
O İsim Geliyor: Prens Dizisine Bomba Oyuncu Transferi

O İsim Geliyor: Prens Dizisine Bomba Oyuncu Transferi

Prens Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.12.2024 - 23:03

BluTV'nin sevilen dizisi Prens'in 3. sezonunun geleceği duyurulmuştu. Okuma provası yapılacak olan dizi için bomba bir transfer yapıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bomba bir kadın oyuncu Prens'e dahil olacak. İşte Prens dizisine dahil olan o kadın oyuncu...

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BluTV'de yayınlanan Prens, deyim yerindeyse 2 sezondur fırtına gibi esiyor.

BluTV'de yayınlanan Prens, deyim yerindeyse 2 sezondur fırtına gibi esiyor.

En iyi dijital işler arasında gösterilen Prens'in 3. sezon okuma provaları başlarken Birsen Altuntaş bomba bir haber verdi.

En iyi dijital işler arasında gösterilen Prens'in 3. sezon okuma provaları başlarken Birsen Altuntaş bomba bir haber verdi.

Altuntaş'ın haberine göre başarılı bir kadın oyuncu, Prens kadrosuna dahil oldu.

Altuntaş'ın haberine göre başarılı bir kadın oyuncu, Prens kadrosuna dahil oldu.

O oyuncu ise Binnur Kaya'dan başkası değil!

O oyuncu ise Binnur Kaya'dan başkası değil!

Binnur Kaya, Prens'in 3. sezonunda Venedik Kraliçesi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Binnur Kaya, Prens'in 3. sezonunda Venedik Kraliçesi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın