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Squid Game 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak? Fenomen Dizinin Yeni Sezonu İçin Geri Sayım Başladı!

Squid Game 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak? Fenomen Dizinin Yeni Sezonu İçin Geri Sayım Başladı!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
25.12.2024 - 19:50

Netflix'in dünya çapında ses getiren yapımı Squid Game 2. sezon tarihi yaklaştıkça heyecanlı bekleyiş arttı. Birçok kişi yeni sezonun ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman başlayacak, kaç bölüm olacak? İşte detaylar...

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Squid Game 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Squid Game 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Squid Game dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Netflix'in Güney Kore yapımı hit dizisi, yeni sezonuyla yine milyonları ekran başına kilitlemeyi hedefliyor. Yönetmen ve senarist koltuğunda Hwang Dong-hyuk'un oturduğu Squid Game'in 2. sezonu 26 Aralık Perşembe günü yayında olacak.

Şu ana kadar 9 bölümü yayınlanan dizi, 1. sezonu ile dünyayı adeta kasıp kavurmuştu. Yapımın hayranları yeni sezonun oyuncu kadrosunda kimlerin olduğunu merak ederken, Squid Game'in 2. sezon oyuncu kadrosu da açıklandı.

Şu ana kadar 9 bölümü yayınlanan dizi, 1. sezonu ile dünyayı adeta kasıp kavurmuştu. Yapımın hayranları yeni sezonun oyuncu kadrosunda kimlerin olduğunu merak ederken, Squid Game'in 2. sezon oyuncu kadrosu da açıklandı.

Squid Game Yeni Sezon Oyuncu Kadrosu👇

Squid Game Yeni Sezon Oyuncu Kadrosu👇

  • Gi-hun, 456 numaralı oyuncu

  • Myung-gi, 333 numaralı oyuncu

  • Dae-ho, 388 numaralı oyuncu

  • Gyeong-seok, 246 numaralı oyuncu

  • Hyun-ju, 120 numaralı oyuncu 

  • Yong-sik, 007 numaralı oyuncu

  • Geum-ja, 149 numaralı oyuncu

  • Jung-bae, 390 numaralı oyuncu

  • Jun-hee, 222 numaralı oyuncu

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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