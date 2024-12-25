Squid Game 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak? Fenomen Dizinin Yeni Sezonu İçin Geri Sayım Başladı!
Squid Game 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak? Fenomen Dizinin Yeni Sezonu İçin Geri Sayım Başladı!
Netflix'in dünya çapında ses getiren yapımı Squid Game 2. sezon tarihi yaklaştıkça heyecanlı bekleyiş arttı. Birçok kişi yeni sezonun ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman başlayacak, kaç bölüm olacak? İşte detaylar...
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Squid Game 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?
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Şu ana kadar 9 bölümü yayınlanan dizi, 1. sezonu ile dünyayı adeta kasıp kavurmuştu. Yapımın hayranları yeni sezonun oyuncu kadrosunda kimlerin olduğunu merak ederken, Squid Game'in 2. sezon oyuncu kadrosu da açıklandı.
Squid Game Yeni Sezon Oyuncu Kadrosu👇
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