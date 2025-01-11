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Bu İddia Çok Konuşulur: Marvel, World War Hulk'u Beyaz Perdeye Uyarlıyor

Bu İddia Çok Konuşulur: Marvel, World War Hulk'u Beyaz Perdeye Uyarlıyor

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.01.2025 - 14:11

Marvel’ın en popüler karakterlerinden Hulk, uzun zamandır solo filmlerle beyaz perdede boy gösteremiyor. Bunun arkasındaki sebep ise karakterin film haklarının Universal Pictures’a ait olması. Marvel Stüdyoları, Avengers filmleri gibi toplu yapımlarda Hulk’u kullanma hakkına sahip olsa da solo projelerde Universal’la iş birliği yapmak zorunda kalıyor. Ancak son gelen söylentilere göre Marvel ve Universal nihayet bir anlaşmaya varmış olabilir.

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Marvel’ın evreninin en popüler karakterlerinden Hulk, uzun zamandır beyaz perdede yer alamıyor. Sebebi ise film haklarının Marvel değil, Universal'da olması.

Marvel’ın evreninin en popüler karakterlerinden Hulk, uzun zamandır beyaz perdede yer alamıyor. Sebebi ise film haklarının Marvel değil, Universal'da olması.

Hasret kaldığımız Hulk serisine bir daha ne zaman kavuşacağımız merak konusu olurken beklenmedik bir haber geldi.

Hasret kaldığımız Hulk serisine bir daha ne zaman kavuşacağımız merak konusu olurken beklenmedik bir haber geldi.

Hollywood kaynaklarından sızan bilgilere göre Marvel, “World War Hulk” adlı devasa bir projeye başlamış durumda.

Hollywood kaynaklarından sızan bilgilere göre Marvel, “World War Hulk” adlı devasa bir projeye başlamış durumda.

Yani Universal ile Marvel sonunda bir anlaşmaya varmış olabilir.

Henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da Production Weekly veri tabanına bu proje eklendi ve filmin çekimlerine 2025 yılı bitmeden başlanacağı iddia ediliyor.

Henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da Production Weekly veri tabanına bu proje eklendi ve filmin çekimlerine 2025 yılı bitmeden başlanacağı iddia ediliyor.

Eğer bu bilgiler doğru çıkarsa, Hulk bir kez daha Mark Ruffalo’nun performansıyla izleyiciyle buluşabilir.

Eğer bu bilgiler doğru çıkarsa, Hulk bir kez daha Mark Ruffalo’nun performansıyla izleyiciyle buluşabilir.

Yıl içinde World War Hulk ile ilgili daha net açıklamaların gelmesi bekleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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