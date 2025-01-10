onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Disney+'da Yayınlanacak: Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak'tan Komedi Filmi Sürprizi!

Disney+'da Yayınlanacak: Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak'tan Komedi Filmi Sürprizi!

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.01.2025 - 22:08

Disney+, İbrahim Büyükak ve Tolga Çevik'in başrollerinde yer alacağı komedi filmini duyurdu. 'Kalender Pide' filminde başrolü paylaşacak olan filmin senaryosunu ise Büyükak üstlenecek. Filmin detayları içeriğimizde...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Disney+, İbrahim Büyükak ve Tolga Çevik'in başrollerinde yer aldığı komedi filmini yayınlamaya hazırlanıyor.

Disney+, İbrahim Büyükak ve Tolga Çevik'in başrollerinde yer aldığı komedi filmini yayınlamaya hazırlanıyor.

Senaryosunu İbrahim Büyükak'ın üstlendiği filmin çekimleri geçtiğimiz ay tamamlandı.

Senaryosunu İbrahim Büyükak'ın üstlendiği filmin çekimleri geçtiğimiz ay tamamlandı.

"Kalender Pide" babasından kalan ve son zamanlarda işleri iyi gitmeyen restoranının mal sahibi tarafından satışa çıkarıldığını öğrenen Kalender’in, hayatına hiç beklenmedik şekilde giren Öcü ile beraber bu satışı engellemek için aradığı yolları eğlenceli bir dille anlatacak.

"Kalender Pide" babasından kalan ve son zamanlarda işleri iyi gitmeyen restoranının mal sahibi tarafından satışa çıkarıldığını öğrenen Kalender’in, hayatına hiç beklenmedik şekilde giren Öcü ile beraber bu satışı engellemek için aradığı yolları eğlenceli bir dille anlatacak.

Tolga Çevik'i beyaz perdeye döndüren filmin yayın tarihi ise henüz kesinleşmedi.

Tolga Çevik'i beyaz perdeye döndüren filmin yayın tarihi ise henüz kesinleşmedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın