Disney+'da Yayınlanacak: Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak'tan Komedi Filmi Sürprizi!
Disney+'da Yayınlanacak: Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak'tan Komedi Filmi Sürprizi!
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Disney+, İbrahim Büyükak ve Tolga Çevik'in başrollerinde yer aldığı komedi filmini yayınlamaya hazırlanıyor.
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Senaryosunu İbrahim Büyükak'ın üstlendiği filmin çekimleri geçtiğimiz ay tamamlandı.
"Kalender Pide" babasından kalan ve son zamanlarda işleri iyi gitmeyen restoranının mal sahibi tarafından satışa çıkarıldığını öğrenen Kalender’in, hayatına hiç beklenmedik şekilde giren Öcü ile beraber bu satışı engellemek için aradığı yolları eğlenceli bir dille anlatacak.
Tolga Çevik'i beyaz perdeye döndüren filmin yayın tarihi ise henüz kesinleşmedi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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