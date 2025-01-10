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Soğuk Kış Günlerinde İçinizi Isıtacak Sımsıcak Film Önerileri

Soğuk Kış Günlerinde İçinizi Isıtacak Sımsıcak Film Önerileri

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.01.2025 - 18:29

Soğuk kış günlerinde dışarıya çıkmak yerine battaniyenin altında güzel bir film izlemek kesinlikle daha konforlu. Eğer siz de bu hafta sonunu güzel bir filmle taçlandırmak istiyorsanız bu listemiz tam size göre! 

İşte soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak filmler...

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1. Aşk ve Gurur (Pride & Prejudice, 2005)

1. Aşk ve Gurur (Pride & Prejudice, 2005)

Elizabeth Bennet ve Bay Darcy’nin gurur ve ön yargıyla örülü, romantizm ve sınıf farklılıkları üzerinden şekillenen hikayesi, İngiliz kırlarında tutku dolu bir film olarak karşımıza çıkıyor.

2. Harry Potter ve Felsefe Taşı (Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, 2001)

2. Harry Potter ve Felsefe Taşı (Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, 2001)

Sıradan bir çocuk olduğunu sanan Harry, büyücülük dünyasının kapısını araladığında arkadaşlık, macera ve tehlikeyle dolu yeni bir hayata adım atar.

3. Notting Hill (1999)

3. Notting Hill (1999)

Hayatın sıradanlığı içinde küçük bir kitapçının sahibi William, dünyaca ünlü yıldız Anna Scott ile tanışır ve bu karşılaşma hayatlarını sonsuza dek değiştirir.

4. A Walk to Remember (2002)

4. A Walk to Remember (2002)

Zıt dünyaların insanları olan Landon ve Jamie’nin imkansız gibi görünen aşkı, kaderin ve fedakarlığın sınırlarını zorlayan bir sınavdan geçer.

5. Amélie (2001)

5. Amélie (2001)

Hayal gücü ve iyilik dolu bir genç kadın, Paris’in dar sokaklarında küçük mucizeler yaratırken aşkı ve kendi mutluluğunu bulma yolculuğuna çıkar.

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6. Karlar Ülkesi (Frozen, 2013)

6. Karlar Ülkesi (Frozen, 2013)

Kardeş sevgisinin sınandığı, kışın soğuk büyüsüne kapılan Arendelle krallığında Anna ve Elsa, dostluk, cesaret ve özveriyle yollarını yeniden bulur.

7. Aşk (Her, 2013)

7. Aşk (Her, 2013)

Teknoloji ve insan duyguları arasındaki sınırın bulanıklaştığı bir dünyada Theodore, bir yapay zeka ile bağ kurarak yalnızlıkla yüzleşir.

8. Yılbaşı Gecesi (New Year’s Eve, 2011)

8. Yılbaşı Gecesi (New Year’s Eve, 2011)

Yeni yıl umutları ve hayalleri bir araya getirirken, New York’un sokaklarında yolları kesişen insanlar geçmişin yüklerinden kurtulup yeni başlangıçlara adım atar.

9. Sihirli Oyuncakçı (Mr. Magorium's Wonder Emporium, 2007)

9. Sihirli Oyuncakçı (Mr. Magorium's Wonder Emporium, 2007)

Büyüyle dolu bir oyuncak dükkanını yöneten eksantrik Bay Magorium, mağazasını devretmeye hazırlanırken, mağaza müdürü Molly kendi içindeki sihri keşfeder.

10. Senden Önce Ben (Me Before You, 2016)

10. Senden Önce Ben (Me Before You, 2016)

Hayata küsmüş bir adam ve enerjik bir genç kadın, umudun ve sevginin en zor anlarda bile insanı değiştirebileceğini gösterir.

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11. Komşum Totoro (My Neighbor Totoro, 1988)

11. Komşum Totoro (My Neighbor Totoro, 1988)

Miyazaki’nin büyülü dünyasında, iki küçük kız kardeş, devasa ve sevimli bir orman ruhu Totoro ile dostluk kurarak doğanın sırlarını keşfeder.

12. Little Women (2019)

12. Little Women (2019)

Birbirinden farklı hayalleri olan dört kız kardeş, büyüme sancıları, aşk ve hayatta kalma mücadelesi verirken aile bağlarının gücünü keşfeder.

13. Ratatouille (2007)

13. Ratatouille (2007)

Paris’in mutfağında bir fare, büyük bir şef olma hayalinin peşinden giderken, tutkuların önünde hiçbir engelin duramayacağını gösterir.

14. The Holiday (2006)

14. The Holiday (2006)

Farklı kıtalarda yaşayan iki kadın, evlerini değiş tokuş ederken beklenmedik aşklarla ve hayatın sürprizleriyle karşılaşır.

15. The Secret Garden (1993)

15. The Secret Garden (1993)

Yetim Mary Lennox, gizemli bir bahçeyi keşfeder ve sevgiyle iyileştirilen doğanın insan ruhunu da iyileştirebileceğini öğrenir.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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