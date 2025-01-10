Soğuk Kış Günlerinde İçinizi Isıtacak Sımsıcak Film Önerileri
Soğuk Kış Günlerinde İçinizi Isıtacak Sımsıcak Film Önerileri
Soğuk kış günlerinde dışarıya çıkmak yerine battaniyenin altında güzel bir film izlemek kesinlikle daha konforlu. Eğer siz de bu hafta sonunu güzel bir filmle taçlandırmak istiyorsanız bu listemiz tam size göre!
İşte soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak filmler...
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1. Aşk ve Gurur (Pride & Prejudice, 2005)
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2. Harry Potter ve Felsefe Taşı (Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, 2001)
3. Notting Hill (1999)
4. A Walk to Remember (2002)
5. Amélie (2001)
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6. Karlar Ülkesi (Frozen, 2013)
7. Aşk (Her, 2013)
8. Yılbaşı Gecesi (New Year’s Eve, 2011)
9. Sihirli Oyuncakçı (Mr. Magorium's Wonder Emporium, 2007)
10. Senden Önce Ben (Me Before You, 2016)
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11. Komşum Totoro (My Neighbor Totoro, 1988)
12. Little Women (2019)
13. Ratatouille (2007)
14. The Holiday (2006)
15. The Secret Garden (1993)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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