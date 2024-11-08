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Otel Balkonundan Düşerek Hayatını Kaybetmişti: Liam Payne'in Ölümüyle İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı!

Otel Balkonundan Düşerek Hayatını Kaybetmişti: Liam Payne'in Ölümüyle İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
08.11.2024 - 19:44

One Direction grubunun eski üyelerinden Liam Payne'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü isim müzik sektörünün popüler isimlerinden biriydi. Geçtiğimiz haftalarda Payne'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğmuştu. Payne, 31 yaşında, kaldığı otel odasının balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. ODA TV'nin haberine göre Payne'in ölümüyle ilgili sürdürülen çalışmalarda 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: https://www.odatv.com/magazin/liam-pa...
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Liam Payne, One Direction grubuyla popülerliği yakalayan daha sonra ise kariyerine tek başına devam eden isimlerden biriydi hatırlarsanız.

Liam Payne, One Direction grubuyla popülerliği yakalayan daha sonra ise kariyerine tek başına devam eden isimlerden biriydi hatırlarsanız.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz haftalarda kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetmiş ve sevenlerini hüzne boğmuştu hatırlarsanız.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz haftalarda kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetmiş ve sevenlerini hüzne boğmuştu hatırlarsanız.

ODA TV'nin haberine göre Arjantin'deki otelinde 31 yaşında hayatını kaybeden ünlü şarkıcının ölümü hakkında soruşturmalar devam ederken Brezilyalı yetkililer Payne'in yanında bulunan bir kişiyi, ölüme sebebiyet verecek şekilde birini terk etmek ve uyuşturucu temini ile suçladı.

ODA TV'nin haberine göre Arjantin'deki otelinde 31 yaşında hayatını kaybeden ünlü şarkıcının ölümü hakkında soruşturmalar devam ederken Brezilyalı yetkililer Payne'in yanında bulunan bir kişiyi, ölüme sebebiyet verecek şekilde birini terk etmek ve uyuşturucu temini ile suçladı.

Bir otel çalışanı da uyuşturucu temini şüphesiyle sorgulanırken yetkililer Payne'in otel odasında zarar görmüş eşyalar bulduklarını belirtti.

Bir otel çalışanı da uyuşturucu temini şüphesiyle sorgulanırken yetkililer Payne'in otel odasında zarar görmüş eşyalar bulduklarını belirtti.

Payne'in ölümüyle ilgili yapılan soruşturma sonucunda Buenos Aires'te dokuz farklı adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda ünlü şarkıcının kişisel eşyaları, kırık laptopu ve diğer dijital cihazları incelenmeye alındı.

Payne'in ölümüyle ilgili yapılan soruşturma sonucunda Buenos Aires'te dokuz farklı adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda ünlü şarkıcının kişisel eşyaları, kırık laptopu ve diğer dijital cihazları incelenmeye alındı.
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Ünlü şarkıcının otopsi sonucunda vücudunda alkol, uyuşturucu ve antidepresan ilaç bulunduğu tespit edildi.

Ünlü şarkıcının otopsi sonucunda vücudunda alkol, uyuşturucu ve antidepresan ilaç bulunduğu tespit edildi.

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