Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!
Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!
Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri kombinleriyle konuşuldu. Tabii bir de modaya uyanlar, tarzlarıyla gündeme gelenler oldu. Kimileri konser kimileri set kimileri de günlük kombinleriyle çok konuşuldu. Biz de haftanın en şık kadın ünlüsünü sizlerle birlikte seçelim istedik!
Hazırsanız, hadi başlayalım!
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Hazal Subaşı?
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Hadise?
İrem Derici?
Didem Soydan?
Gamze Erçel?
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Özge Özpirinçci?
Sinem Kobal?
Nazlı Sabancı?
Seda Bakan?
Hande Erçel?
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Şimdi gelelim asıl sorumuza! Sizce bu haftanın en şık ismi kim?
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