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Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!

Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
08.11.2024 - 21:00

Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri kombinleriyle konuşuldu. Tabii bir de modaya uyanlar, tarzlarıyla gündeme gelenler oldu. Kimileri konser kimileri set kimileri de günlük kombinleriyle çok konuşuldu. Biz de haftanın en şık kadın ünlüsünü sizlerle birlikte seçelim istedik!

Hazırsanız, hadi başlayalım!

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Hazal Subaşı?

Hazal Subaşı?

Hadise?

Hadise?

İrem Derici?

İrem Derici?

Didem Soydan?

Didem Soydan?

Gamze Erçel?

Gamze Erçel?
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Özge Özpirinçci?

Özge Özpirinçci?

Sinem Kobal?

Sinem Kobal?

Nazlı Sabancı?

Nazlı Sabancı?

Seda Bakan?

Seda Bakan?

Hande Erçel?

Hande Erçel?
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Şimdi gelelim asıl sorumuza! Sizce bu haftanın en şık ismi kim?

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