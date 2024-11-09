"Seda Sus Tamam" Demişti: Seda Bakan, Tuba Büyüküstün'ün Gala Tavırları Hakkında Yeni Açıklamalarda Bulundu!

Seda Bakan ve Tuba Büyüküstün, sektörün önde gelen oyuncuları arasında biliyorsunuz ki. Ünlü ikili son olarak Zeytin Ağacı isimli dizide bir araya gelmişlerdi. Dizinin galasında Büyüküstün'ün Seda Bakan'ı susturmaya çalışması ise gündemi günlerce meşgul etmişti. Seda Bakan açıklamalardan sonra bir paylaşım yaparak !sorun yok' mesajı vermişti. Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün tavırları hakkında yeni açıklamalarda bulundu.