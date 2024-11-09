"Seda Sus Tamam" Demişti: Seda Bakan, Tuba Büyüküstün'ün Gala Tavırları Hakkında Yeni Açıklamalarda Bulundu!
"Seda Sus Tamam" Demişti: Seda Bakan, Tuba Büyüküstün'ün Gala Tavırları Hakkında Yeni Açıklamalarda Bulundu!
Seda Bakan ve Tuba Büyüküstün, sektörün önde gelen oyuncuları arasında biliyorsunuz ki. Ünlü ikili son olarak Zeytin Ağacı isimli dizide bir araya gelmişlerdi. Dizinin galasında Büyüküstün'ün Seda Bakan'ı susturmaya çalışması ise gündemi günlerce meşgul etmişti. Seda Bakan açıklamalardan sonra bir paylaşım yaparak !sorun yok' mesajı vermişti. Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün tavırları hakkında yeni açıklamalarda bulundu.
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İlk sezonuyla herkesi ekran balına kilitleyen Zeytin Ağacı'nın ikinci sezonu geçtiğimiz aylarda yayınlanmış, dizinin galası ise epey olaylı geçmişti hatırlarsanız.
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Tüm şıklıklarıyla galada yerlerini alan ünlü oyuncularımızın açıklama yaptıkları sırada söz alan Seda Bakan'ın Tuba Büyüküstün tarafından sürekli sözünün kesilmesi çok konuşulmuştu.
Özellikle de Büyüküstün'ün Bakan'a "Seda, sus tamam, sus artık" demesi eleştiri yağmuruna tutulmuş, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti.
Tüm bu yaşananlardan sonra ünlü ikili Instagram hesaplarından görüntülü konuştukları bir anı paylaşarak 'sorun yok' mesajı vermeye çalışmış, ancak bu paylaşım kimseye geçmemişti.
Olayın üzerinden aylar geçtikten sonra Seda Bakan'dan yeni bir açıklama daha geldi. Bakan, "Ben Tuba'yı çok seviyorum. O ekibi ve ekip arkadaşlarımla başka bağım oluştu. Biz çünkü evlerimizden uzakta hiç bilmediğimiz yerlerde aylarca birlikteydik. Yeri geldi onlar benim çocuklarımla ilgilendi. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler." açıklamalarında bulundu.
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Ünlü oyuncu orada yaşananlarda yanlış olan şeyin o samimi ortamı herkesin yanında açmak olduğunu söyleyerek "Oradaki hiç kimseye kırılmadım. Sadece o kadar açık muhabbetin herkesin etrafında yapılması gerekiyor muydu? Orada yanlış anlaşılabilecek konu buydu." dedi.
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