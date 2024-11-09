İdil Bilgen'den Mesaj Var: Miss Turkey 2024 Güzeli Meme Kanseri Farkındalık Ayına Dikkat Çekti!

Bu yıl Miss Turkey 2024 yarışmasından birincilikle ayrılan isim İdil Bilgen olmuştu. Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen'in birinciliği ise sosyal medyada tartışma konusu olmuş, bir kesim ünlü güzelin birinciliğini çok eleştirmişti. Bilgen ise bu birinciliğin mesleki alanındaki araştırmalar konusunda faydalı olacağını söylemişti. Ünlü güzel bu kez de Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile meme kanseri farkındalık ayına dikkat çekti.