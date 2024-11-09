İdil Bilgen'den Mesaj Var: Miss Turkey 2024 Güzeli Meme Kanseri Farkındalık Ayına Dikkat Çekti!
İdil Bilgen'den Mesaj Var: Miss Turkey 2024 Güzeli Meme Kanseri Farkındalık Ayına Dikkat Çekti!
Bu yıl Miss Turkey 2024 yarışmasından birincilikle ayrılan isim İdil Bilgen olmuştu. Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen'in birinciliği ise sosyal medyada tartışma konusu olmuş, bir kesim ünlü güzelin birinciliğini çok eleştirmişti. Bilgen ise bu birinciliğin mesleki alanındaki araştırmalar konusunda faydalı olacağını söylemişti. Ünlü güzel bu kez de Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile meme kanseri farkındalık ayına dikkat çekti.
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Bu sene İstanbul Haliç'teki bir otelin balo salonunda gerçekleşen Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi İdil Bilgen olmuştu hatırlarsanız.
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Ünlü güzelin birinciliği ise sosyal medyada büyük ses getirmiş, kimileri Bilgen'in birinciliğini desteklerken kimileri de çok eleştirmişti.
Tıp Fakültesi mezunu Bilgen "Miss World Türkiye 2024 olarak seçilmek benim için büyük bir onur ve ayrıcalık oldu. Tıp fakültesinden yeni mezun olmuş, ihtisasını radyasyon onkolojisi alanında yapmak isteyen biri olarak onkoloji dalında naçizane de olsa bir fark yaratabilmeyi hayal ediyorum." açıklamaları ile hedeflerini belirtmişti.
Ünlü güzel bu kez de Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile meme kanseri farkındalık ayına dikkat çekerek kadınlar için önemli bilgiler paylaştı!
İşte Bilgen'in paylaşımları 👇🏻
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