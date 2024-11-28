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Mimikleri Babasının Kopyası Olan Melisa'nın Şeyma Subaşı'na Karşı Tavırları 'Tam Anne-Kız İlişkisi' Dedirtti!

Mimikleri Babasının Kopyası Olan Melisa'nın Şeyma Subaşı'na Karşı Tavırları 'Tam Anne-Kız İlişkisi' Dedirtti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.11.2024 - 12:38

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'nın büyümesine gerek Survivor programında zaman zaman gösterdiği sevimlilikleriyle gerek de gerçek bir sosyal medya tutkunu olan annesinin paylaşımlarıyla yıllardır tanıklık ediyoruz. Şimdilerde neredeyse annesine yetişen, konuşmalarıyla, hal ve tavrıyla beğeni toplamaya devam eden Melisa, Şeyma Subaşı'nın kanalına konuk oldu. Kızı Melisa'yla sohbet eden Subaşı'nın videodan kesitleri kısa sürede ilgi çekti. Acun Ilıcalı'ya son derece benzeyen Melisa Ilıcalı'nın mimikleri 'Aynı babası' dedirtti!

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Dünyaya geldiği günden bu yana gıpta edilen, hayata bir sıfır ilerde başlayan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın biricik kızı Melisa'ya çoğumuz aşinayız.

Dünyaya geldiği günden bu yana gıpta edilen, hayata bir sıfır ilerde başlayan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın biricik kızı Melisa'ya çoğumuz aşinayız.

Babasının programlarındaki sevimli tavırlarıyla ve Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarıyla resmen gözlerimizin önünde büyüyen Melisa'nın o halleri daha dün gibi desek yeridir!

Babasının programlarındaki sevimli tavırlarıyla ve Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarıyla resmen gözlerimizin önünde büyüyen Melisa'nın o halleri daha dün gibi desek yeridir!

Şimdilerde neredeyse kocaman olan Melisa, Şeyma Subaşı'na benzetilmeye devam ederken annesiyle birlikte bir YouTube programına konuk oldu.

Şimdilerde neredeyse kocaman olan Melisa, Şeyma Subaşı'na benzetilmeye devam ederken annesiyle birlikte bir YouTube programına konuk oldu.

Bold Agency Projects isimli kanala röportaj veren anne-kızın sevimli tavırları daha bölüm yayınlanmadan sosyal medyada ilgi çekmeye başladı bile.

Bold Agency Projects isimli kanala röportaj veren anne-kızın sevimli tavırları daha bölüm yayınlanmadan sosyal medyada ilgi çekmeye başladı bile.

Hatta Melisa'nın babasıyla birebir olan mimiklerinden bu yazımızda bahsetmiştik:

Cuma günü yayınlanacak bölümden yayınlanan kesitlerden birinde Melisa'nın annesiyle olan diyaloğu görenlere 'Tam bir anne-kız ilişkisi' dedirtti!

Cuma günü yayınlanacak bölümden yayınlanan kesitlerden birinde Melisa'nın annesiyle olan diyaloğu görenlere 'Tam bir anne-kız ilişkisi' dedirtti!
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Gelin o anları birlikte izleyelim...

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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