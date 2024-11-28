Yeşim Salkım Televizyon ve YouTube'a Taşınan Cinayet Davaları Hakkında Konuştu: "Ülke Colombia Olmuş Sanki"

Yeşim Salkım son dönemde Türkiye'de yaşanan cinayet vakalarının medyaya yansımasını eleştirdi. Narin ve Rojin davalarında yaşananlara tepki göstermeyi ihmal etmeyen isim yine sert bir çıkışta bulundu. Özellikle sosyal medya platformları ve televizyonlarda cinayetle ilgili 'gerçek' çözümler yerine 'dedikoduların' döndüğünü, bu sürecin sağlıklı ve profesyonel bir şekilde yönetilmediğini vurguluyan Yeşim Salkım yaşananlara tepki gösterdi. Cinayetin araştırılmasında ve çözülmesinde kolluk kuvvetlerinin sorumluluğunun göz ardı edildiğini ve bunun yerine haklın olaylar üzerinde kendi yargılarını oluşturduğunu söyleyen ismin ifadelerine gelin birlikte bakalım.