Yeşim Salkım Televizyon ve YouTube'a Taşınan Cinayet Davaları Hakkında Konuştu: "Ülke Colombia Olmuş Sanki"
Yeşim Salkım Televizyon ve YouTube'a Taşınan Cinayet Davaları Hakkında Konuştu: "Ülke Colombia Olmuş Sanki"
Yeşim Salkım son dönemde Türkiye'de yaşanan cinayet vakalarının medyaya yansımasını eleştirdi. Narin ve Rojin davalarında yaşananlara tepki göstermeyi ihmal etmeyen isim yine sert bir çıkışta bulundu. Özellikle sosyal medya platformları ve televizyonlarda cinayetle ilgili 'gerçek' çözümler yerine 'dedikoduların' döndüğünü, bu sürecin sağlıklı ve profesyonel bir şekilde yönetilmediğini vurguluyan Yeşim Salkım yaşananlara tepki gösterdi. Cinayetin araştırılmasında ve çözülmesinde kolluk kuvvetlerinin sorumluluğunun göz ardı edildiğini ve bunun yerine haklın olaylar üzerinde kendi yargılarını oluşturduğunu söyleyen ismin ifadelerine gelin birlikte bakalım.
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Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili anne ve ağabeyi dahil 12 kişi tutuklanmıştı.
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Öte yadan üst üste yaşanan korkunç olaylara bir yenisi eklenmiş, üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş uzun süre kayıp olarak arandıktan sonra Van Gölü’nde cansız bedeni bulunmuştu.
Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen cinayetlerin dava sonucu merakla beklenirken Gülben Ergen ve Demet Akalın gibi sanat dünyasından isimler de süreci yakından takip etmişti.
Olayın ilk günden beri takipçisi olan isimler arasında yer alan Yeşim Salkım bu davaların YouTube gibi sosyal medya platformlarına taşınmasına tepki gösterdi.
Gündemi sarsan olaylara ses çıkartan isim "Yazık herkes birleşti ve 3 aydır bir küçük yavrunun cinayetini bir oraya bir buraya çeke çeke #YouTube da ve televizyonda cinayet çözüyorlar." ifadelerini kullanarak ülkeyi Colombia'ya benzetti.
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Yeşim Salkım'ın yaşananlara tepkisini şöyle bırakalım:
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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