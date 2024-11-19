Rojin Kabaiş’in Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı: "Bu Kız İntihar Edecek Birisi Değil"

Van’da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in, uzun süre kayıp olarak arandıktan sonra Van Gölü’nde cansız bedeni bulunmuştu. Yapılan otopside, genç öğrencinin suda boğulma sonucu hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Rojin’in intihar ettiği iddiasına ise aile karşı çıkmıştı. Rojin’in, 25 Eylül'de Van’a gittiği günün, sabah saatlerinde babası Nizamettin Kabaiş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere ilişkin açıklamada bulunan baba Nizamettin Kabaiş, 'Bu kız intihar edecek biri değil. Hiçbir derdi yoktu. Çarşıda lokantaların açılmasını bekledik. Erken saatte gittiğimiz için o görüntüleri çektik. Sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra kampüse, üniversiteye doğru gittik' dedi.