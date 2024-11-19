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Rojin Kabaiş’in Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı: "Bu Kız İntihar Edecek Birisi Değil"

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Rojin Kabaiş’in Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı: "Bu Kız İntihar Edecek Birisi Değil"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.11.2024 - 00:33

Van’da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in, uzun süre kayıp olarak arandıktan sonra Van Gölü’nde cansız bedeni bulunmuştu. Yapılan otopside, genç öğrencinin suda boğulma sonucu hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Rojin’in intihar ettiği iddiasına ise aile karşı çıkmıştı. Rojin’in, 25 Eylül'de Van’a gittiği günün, sabah saatlerinde babası Nizamettin Kabaiş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere ilişkin açıklamada bulunan baba Nizamettin Kabaiş, 'Bu kız intihar edecek biri değil. Hiçbir derdi yoktu. Çarşıda lokantaların açılmasını bekledik. Erken saatte gittiğimiz için o görüntüleri çektik. Sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra kampüse, üniversiteye doğru gittik' dedi.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 25 Eylül’de yerleştiği yurttan 27 Eylül’de çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 25 Eylül’de yerleştiği yurttan 27 Eylül’de çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarının 18’inci gününde Rojin Kabaiş'ın cansız bedeni, YYÜ sahilinden karayoluyla yaklaşık 24 kilometre uzaklıktaki Tuşba ilçesine bağlı, özellikle yazlıkların bulunduğu kırsal Mollakasım Mahallesi’nde bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay tarafından bulundu. Rojin Kabaiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 7 saat süren otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarının 18’inci gününde Rojin Kabaiş'ın cansız bedeni, YYÜ sahilinden karayoluyla yaklaşık 24 kilometre uzaklıktaki Tuşba ilçesine bağlı, özellikle yazlıkların bulunduğu kırsal Mollakasım Mahallesi’nde bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay tarafından bulundu. Rojin Kabaiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 7 saat süren otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Rojin’in, babası tarafından kaldığı yurda bırakılmadan önce, kahvaltı yapmak için geldikleri kent merkezinde iş yerlerinin açılmasını beklerken çekilen görüntüler ortaya çıktı.

Rojin’in, babası tarafından kaldığı yurda bırakılmadan önce, kahvaltı yapmak için geldikleri kent merkezinde iş yerlerinin açılmasını beklerken çekilen görüntüler ortaya çıktı.

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Rojin ile babası arasında geçen Kürtçe diyalog ise şöyle:

Rojin ile babası arasında geçen Kürtçe diyalog ise şöyle:

Nizamettin Kabaiş: Şarjın oluyor mu?

Rojin: Evet.

Nizamettin Kabaiş: Elektrik var mı?

Rojin: Evet.

Nizamettin Kabaiş: Oldu mu?

Rojin: Evet, istersen sen de telefonunu ver, şarja takayım.

Nizamettin Kabaiş: Otur otur, lokantalar açılsın, hava aydınlanınca lokantalar açılacak. Bak, burası belediyedir, İpekyolu Belediyesi.

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Görüntülerle ilgili baba Nizamettin Kabaiş, DHA muhabiri ile yaptığı telefon görüşmesinde, “Bu çocuğun günahını boynuna koyuyorlar. Bu kız intihar edecek biri değil. İntihar edecek olsaydı bu kadar mutlu olmazdı. Hiçbir derdi yoktu. Bir valize elbise ve ayakkabılarını doldurup okula gitmek için hazırladı. Hatta eşyaları valize sığmayınca yanına iki poşet aldı. Orada çarşıda lokantaların açılmasını bekledik. Erken saatte gittiğimiz için o görüntüleri çektik. Sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra kampüse, üniversiteye doğru gittik” dedi.

Görüntülerle ilgili baba Nizamettin Kabaiş, DHA muhabiri ile yaptığı telefon görüşmesinde, “Bu çocuğun günahını boynuna koyuyorlar. Bu kız intihar edecek biri değil. İntihar edecek olsaydı bu kadar mutlu olmazdı. Hiçbir derdi yoktu. Bir valize elbise ve ayakkabılarını doldurup okula gitmek için hazırladı. Hatta eşyaları valize sığmayınca yanına iki poşet aldı. Orada çarşıda lokantaların açılmasını bekledik. Erken saatte gittiğimiz için o görüntüleri çektik. Sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra kampüse, üniversiteye doğru gittik” dedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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