Rojin Kabaiş'in Otopsi Raporu Ortaya Çıktı! 21 Yaşındaki Rojin’in Ölüm Nedeni Belli Oldu
Rojin Kabaiş'in Otopsi Raporu Ortaya Çıktı! 21 Yaşındaki Rojin’in Ölüm Nedeni Belli Oldu
Van'da kaybolduktan sonra günlerce aranan ve cansız bedeni göl kıyısında bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölüm nedenine ilişkin otopsi raporu açıklandı.
Rojin'in İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi incelemesinin sonuçları açıklandı. Buna göre Rojin Kabaiş'in Van Gölü'nde boğularak öldüğü anlaşıldı.
İşte 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in otopsi raporuna dair detaylar…
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Van'da 27 Eylül'de kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ve 15 Ekim'de Van Gölü kenarında cenazesinin bulunmasının ardından ailesi hukuki yollara başvurdu.
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Savcılık da hızlı bir inceleme ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümünü araştırmaya başladı.
Rojin'in İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi incelemesinin sonuçları açıklandı. Buna göre Rojin Kabaiş'in Van Gölü'nde boğularak öldüğü anlaşıldı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, ön otopsi raporunda şüpheli bir duruma rastlanmadığını cenaze suda uzun süre kaldığı için deforme olduğu ve bu yüzden İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçları beklediklerini açıklamıştı. Sonuçlar gece yarısı İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Van Adli Tıp Kurumunda yapılan ön otopside, Kabaiş'in vücudunda darp, cebir, kesici veya ateşli silah yaralanmasına rastlanmadığı, kemik kırığı tespit edilmediği bildirilmişti. Ancak cesedin uzun süre suda kalması nedeniyle deformasyon olduğu belirtilmişti.
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