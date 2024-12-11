Malikânede Yaşayan Rachel Araz'ın Bir Dilim Pasta Şeklindeki Çantasının Fiyatı Tadınızı Fena Kaçıracak!
Malikânede Yaşayan Rachel Araz'ın Bir Dilim Pasta Şeklindeki Çantasının Fiyatı Tadınızı Fena Kaçıracak!
İş insanı Sami Kiresepi ile evli olan Influencer Rachel Araz, son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden. Gittiği davetler ve malikanede yaşamasının yanı sıra kombinleriyle de sıkça öne çıkıyor.
Kimsede görmediğimiz türden çantaları ülkeye getiren Rachel Araz bu sefer de bir dilim pasta şeklindeki çantasıyla dikkat çekti. Daha da dikkat çeken konuysa euro ile satılan özel tasarım çantasının küçük dil yutturan satış fiyatı oldu tabii...
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Sosyal medyanın en popüler fenomenlerinden Rachel Araz Kiresepi'yi tanıyorsunuzdur. İş insanı Sami Kiresepi ile mutlu bir evlilik yürütüp üç çocuğu olan fenomen sıkça keşfetimize düşüyor.
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Bunun birçok nedeni var tabii; örneğin, pek çok kadının hayalini kurduğu türden giyinme odasıyla...
Fiyonk kadın olarak nam salıp kendine has kombinleriyle...
Katıldığı göz alıcı davet ve etkinliklerle sıkça gündem olan fenomenin öne çıkmasında başka nedenler de var elbette.
Bunlardan bir tanesi de, Rachel Araz'ın ülkede pek kimsede görmediğimiz türden tasarım çantalarla boy göstermesi.
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Araz bu sefer de "Çantamda ne var? Bir çift kiraz küpe ve bolca nasihat 😁🍰" notuyla paylaştığı TikTok videosundaki dilim pasta şeklindeki çantasıyla dikkat çekti.
Önce ünlü sosyal medya fenomeninin paylaşımını görelim:
Ardından da özel tasarım olan bu çantanın merak konusu olan fiyatını! Sosyetik güzelin kullandığı JW Anderson adlı markaya ait olan pasta dilimi şeklinde yeni sezon çantasının fiyatı 690 euro, yani tam tamına 25.304 Türk Lirası!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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