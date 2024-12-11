Malikânede Yaşayan Rachel Araz'ın Bir Dilim Pasta Şeklindeki Çantasının Fiyatı Tadınızı Fena Kaçıracak!

İş insanı Sami Kiresepi ile evli olan Influencer Rachel Araz, son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden. Gittiği davetler ve malikanede yaşamasının yanı sıra kombinleriyle de sıkça öne çıkıyor.

Kimsede görmediğimiz türden çantaları ülkeye getiren Rachel Araz bu sefer de bir dilim pasta şeklindeki çantasıyla dikkat çekti. Daha da dikkat çeken konuysa euro ile satılan özel tasarım çantasının küçük dil yutturan satış fiyatı oldu tabii...