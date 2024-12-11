Öfkelenip Küfürler Yağdıran Uğur Akkuş Basın Açıklaması Yapınca Hande Sarıoğlu'ndan Büyük R Geldi!
Öfkelenip Küfürler Yağdıran Uğur Akkuş Basın Açıklaması Yapınca Hande Sarıoğlu'ndan Büyük R Geldi!
Bir süre önce Ebru Şallı ile boşanacağı iddialarıyla gündeme oturan Uğur Akkuş paylaşımlarıyla ortalığı ayağa kaldırdı. Ünlü iş insanı Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programı ekibine dair çok ağır ithamlarda bulunmuştu. Adeta ağzını açıp gözünü yuman Akkuş, sosyal medya hesabından önce küfürler yağdırdı. çtı ağzını yumdu gözünü. Ekibe yönelik ağır hakaretlerde bulunan Akkuş'un o paylaşımları dikkat çekti. Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Ekranların en fazla sunucu değiştiren yapımlardan biri olan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programı şu sıralar Bilal Özcan, Hande Sarıoğlu, Didem Delen ve Pınar Eliçe ile devam ediyor.
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Her hamleleriyle skandala imza atan, ünlüler hakkında saygısızca bulunan eleştiriler yapan ekip bu sefer de bambaşka bir olayla gündeme damga vurdu.
Belki hatırlarsınız, olaylı ekip Ebru Şallı'yla boşanacağı öne sürülen Uğur Akkuş haberlerine ağırlık vermiş, ünlü iş insanının hem iş hem eşiyle olan meselelerini akılalmaz iddialarla canlı yayından duyurmuşlardı.
Söylenen iddialar karşısında deliye dönen Akkuş sinirinden küfürler yağdırıp tehditler savurmuştu.
Bu paylaşımların ardından canlı yayınca konuşmaya devam eden Söylemezsem Olmaz ekibi ithamlarını sürdürürken Akkuş'un 'saldırılarını' da konuşmuşlardı.
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Tabii bunun üzerine ortalık daha karıştı! Uğur Akkuş 16 milyonluk sosyal medya hesabından basın duyurusu yapıp yine birilerine göz dağı verdi.
Çeşitli hakaretler ve ifşa videolarından bahseden Uğur Akkuş açıklamasının yanı sıra farklı yazılar da paylaştı...
Uğur Akkuş, 'Kezbo' dediği programın eski sunucularından Bircan Bali'yi de es geçmedi! Bali'ye attığı mesajı ardından da gelen aramaları paylaştı.
Ünlü iş insanı, canlı yayında esip gürleyen bir sürü laf sayan Hande Sarıoğlu'nun da kendisine Instagram üzerinden mesaj attığını ifşaladı. Sarıoğlu'nun "Masadakileri tanımam etmem, dışarda bir arkadaşlığım olmayan kişiler" diyerek r yapması gözlerden kaçmadı tabii!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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