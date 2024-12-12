Oğlunun Adını Ne Koydu? Sessiz Sedasız Evlenen Şarkıcı Tuğçe Kandemir Anne Oldu!

Dinleyenleri duygudan duyguya sürükleyen Tuğçe Kandemir son yılların en popüler şarkıcılarından birisi haline geldi. Parçaları ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Kandemir, magazinden uzakta yaşadığı aile hayatıyla da beğeni topluyor. Abdullah Karatay ile nikah masasına oturan şarkıcı ilk kez anne olmak için de gün sayıyordu.

Vee beklenen oldu, Tuğçe Kandemir geçtiğimiz saatlerde anne oldu. Bakın bebeğinin adını ne koydu...