Oğlunun Adını Ne Koydu? Sessiz Sedasız Evlenen Şarkıcı Tuğçe Kandemir Anne Oldu!
Oğlunun Adını Ne Koydu? Sessiz Sedasız Evlenen Şarkıcı Tuğçe Kandemir Anne Oldu!
Dinleyenleri duygudan duyguya sürükleyen Tuğçe Kandemir son yılların en popüler şarkıcılarından birisi haline geldi. Parçaları ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Kandemir, magazinden uzakta yaşadığı aile hayatıyla da beğeni topluyor. Abdullah Karatay ile nikah masasına oturan şarkıcı ilk kez anne olmak için de gün sayıyordu.
Vee beklenen oldu, Tuğçe Kandemir geçtiğimiz saatlerde anne oldu. Bakın bebeğinin adını ne koydu...
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"Bu Benim Öyküm" şarkısıyla hayatımıza giren Tuğçe Kandemir "Seni Öptüğüm Sokak", "Yanlış", "Ne Güzel Yaratmış" gibi sayısız karşısıyla gönülleri fethetmeyi başardı.
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Sempatik halleri, güçlü sesi, yüreklere dokunan şarkılarıyla kısa sürede hayran kitlesini genişletmeyi başardı.
Genellikle kariyeriyle ön planda olan Kandemir, son aylarda özel hayatıyla dikkat çeker oldu. Popüler şarkıcı sevgilisi Abdullah Karatay'dan Kapadokya'da evlilik teklifi almıştı.
Evlilik teklifinden kısa bir süre sonra nişanlanan ünlü şarkıcı mutlu anını "O numarayı unutsaydım bugün nişanlanmazdık delikanlı.♾️🫶🏻" diyerek paylaşmıştı.
Sempatik ikili, Tuğçe Kandemir'in memleketi Mersin'de sessiz sedasız nikah masasına oturmuş ve sade bir tören yapmışlardı.
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7 Eylül'de de bu kareyi "2+🍼=🧿" notuyla paylaşan Kandemir çekirdek ailelerinin büyüdüğünün müjdesini vermişti.
Bir erkek bebek dünyaya getirmeye hazırlandığını açıklayan ünlü şarkıcı anne olmak için gün sayıyordu ki...
Instagram hesabından "9 aylık bir serüvenin sonuna geldik" diyerek bebeğini saatler sonra dünyaya getireceğini açıkladı.
İlk kez anne ve baba olan çift, doğan bebeklerini henüz ameliyathanedeyken paylaştı.
Tuğçe Kandemir ve Abdullah Karatay, oğullarına "Demir" ismini verdi. 🧿❤️
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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